Trending South News Today: Drishyam 3 de Mohanlal officiellement confirmé, Liger de Vijay Deverakonda plonge encore plus au box-office et plus encore

Du producteur de Drishyam 3 confirmant qu’il y aura le troisième épisode de Mohanlal vedette à Vijay Deverakonda et Ananya Panday vedette Liger tombant à plat au box-office; de nombreux films et célébrités du Sud ont fait la une des journaux aujourd’hui. C’est un dimanche, et si par hasard vous avez manqué des nouvelles importantes et des mises à jour sur votre star préférée, ne vous inquiétez pas car nous sommes ici avec le résumé de tout ce qui s’est passé dans l’industrie cinématographique du Sud aujourd’hui. Vous trouverez ci-dessous la liste des nouvelles tendances du Sud du jour

Drishyam 3 : le producteur CONFIRME le troisième épisode de Mohanlal vedette ; les fans ravis disent: “George Kutty est de retour”

Bien qu’il y ait eu des rapports sur Drishyam 3 faisant le tour, le producteur de la franchise Antony Perumbavoor a récemment confirmé que le troisième opus de Mohanlal starrer est sur les cartes. Eh bien, les fans de la star malayalam ne peuvent pas attendre.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/south-gossip/drishyam-3-producer-confirms-third-instalment-of-mohanlal-starrer-elated-fans-say-george-kutty-is-back-tamil-telugu- malayalam-movies-entertainment-news-2169170/

Jour 3 de la collecte au box-office Liger: la version télougou de Vijay Deverakonda-Ananya Panday vedette tombe à plat, mais la version hindi reste stable

La version Telugu de Liger a fait des affaires désastreuses au box-office en trois jours. La version hindi a été stable mais en baisse. Le film en trois jours a récolté Rs. 30,60 crores au box-office et c’est un flop.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/box-office/liger-box-office-collection-day-3-telugu-version-of-vijay-deverakonda-ananya-panday-starrer-falls-flat-but-hindi- version-reste-stable-entertainment-news-2169173/

Jawan : Vijay Sethupathi facture un montant ÉNORME pour jouer dans le film de Shah Rukh Khan ? [Read Deets]

Vijay Sethupathi sera vu jouer un antagoniste dans Shah Rukh Khan vedette Jawan. Selon un rapport de Pinkvilla, la star du Sud reçoit une somme énorme pour jouer dans le film.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/south-gossip/jawan-vijay-sethupathi-charges-a-whopping-amount-to-star-in-shah-rukh-khans-film-read-deets-entertainment-news- 2169455/

Liger: Vijay Deverakonda rencontre le propriétaire du théâtre de Mumbai qui l’a qualifié d'”arrogant” et d'”anaconda” à propos de sa déclaration sur les tendances au boycott

Il y a quelques jours, un propriétaire de théâtre et appelé la star de Liger Vijay Deverakonda « arrogant » et « anaconda » à cause de ses déclarations sur la tendance au boycott. Récemment, Vijay a rencontré le propriétaire du théâtre pour dissiper les malentendus.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/news-gossip/liger-vijay-deverakonda-meets-mumbai-theatre-owner-who-call-him-arrogant-and-ananconda-over-his-statement-on-boycott- tendances-2169527/

L’avatar super cool de Chiyaan Vikram lors des promotions Cobra devient viral

Chiyaan Vikram est actuellement occupé par les promotions de son film Cobra. Récemment, il était à Hyderabad pour la promotion du film et l’acteur était très beau dans l’avatar super cool. Ses fans sont gaga de son look. Découvrez les photos ci-dessous