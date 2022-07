Trending South News Today: Dhanush rend ses fans fiers, 7 ans de tendances Baahubali Pride, l’agent d’Akhil Akkineni pour obtenir une sortie pan-indienne et plus

De The Grey Man tendance à cause de Dhanush à SS Rajamouli’s Baahubali: The Beginning complétant sept ans de sa sortie à Akhil Akkineni vedette de la sortie pan-indienne d’Agent, de nombreuses célébrités et films du Sud ont fait la une des journaux aujourd’hui. Vous avez peut-être manqué des mises à jour importantes sur votre star préférée ou son film. Mais ne vous inquiétez pas, car nous sommes ici avec le tour d’horizon de tout ce qui s’est passé dans l’industrie cinématographique du Sud aujourd’hui. Vous trouverez ci-dessous les nouvelles tendances du Sud du jour

7 ans de fierté de Baahubali : Tamannaah célèbre le film emblématique SS Rajamouli avec Prabhas, Anushka Shetty et d’autres

Baahubali: The Beginning de SS Rajamouli a terminé sept ans après sa sortie aujourd’hui. 7 Years of Baahubali Pride est à la mode sur les réseaux sociaux et Tamannaah a tweeté qu’elle se sentait fière de faire partie de la franchise Baahubali.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/south-gossip/7-years-of-baahubali-pride-tamannaah-celebrates-the-iconic-ss-rajamouli-film-with-prabhas-anushka-shetty-and-others- tollywood-mises à jour-entertainment-news-2124028/

Sai Pallavi révèle avoir été battue par ses parents après avoir trouvé des lettres d’amour alors qu’elle était adolescente

Sai Pallavi est actuellement occupée par les promotions de son film Gargi. Récemment, elle a révélé qu’elle avait été battue par ses parents après avoir découvert qu’elle avait écrit une lettre d’amour à un garçon de 7e niveau.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/south-gossip/gargi-actress-sai-pallavi-reveals-being-beaten-by-her-parents-after-they-found-love-letters-when-she-was- a-teenager-entertainment-news-dernier-tamoul-et-telugu-news-2124363/

Les tendances Grey Man et ce n’est pas à cause de Ryan Gosling, Chris Evans; Dhanush est la raison [Read Deets]

Dhanush est prêt à faire ses débuts à Hollywood avec The Grey Man. Le film met également en vedette Ryan Gosling et Chris Evans, mais aujourd’hui, le film était à la mode à cause de Dhanush, car une affiche mettant en vedette la star tamoule a été placée dans un théâtre international.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/hollywood/the-gray-man-trends-and-its-not-because-of-ryan-gosling-chris-evans-dhanush-is-the-reason-read-deets- divertissement-actualités-2124407/

Kaduva : Prithviraj Sukumaran s’excuse pour une scène insensible dans son film

La vedette de Prithviraj Sukumaran, Kaduva, est sortie le 8 juillet 2022. Alors que le film a reçu une bonne réponse, une scène sur des enfants handicapés a suscité des controverses. Prithviraj s’est adressé à Twitter pour s’excuser pour la scène. Il a tweeté : “Désolé. C’était une erreur. Nous le reconnaissons et l’acceptons.”

Pardon. C’était une erreur. Nous le reconnaissons et l’acceptons. ? pic.twitter.com/fl5zweAUIe Prithviraj Sukumaran (@PrithviOfficial) 10 juillet 2022

L’agent d’Akhil Akkineni pour une sortie pan-indienne

Agent vedette d’Akhil Akkineni est un film telugu. Le film met également en vedette Mammootty et Sakshi Vaidya dans les rôles principaux. Aujourd’hui, les réalisateurs du film ont annoncé qu’Agent obtiendrait une sortie pan-indienne dans des langues comme l’hindi, le tamoul, le télougou, le malayalam et le kannada.