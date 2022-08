Trending South News Today: Deepika Padukone jouera dans Indian 2 de Kamal Haasan, Prabhas passe en revue Sita Ramam de Dulquer Salmaan et plus

Des rapports selon lesquels Deepika Padukone a été approché pour Indian 2 à Prabhas faisant l’éloge de Dulquer Salmaan, Mrunal Thakur et Rashmika Mandanna avec Sita Ramam à Allu Arjun faisant un effort supplémentaire pour Pushpa 2; de nombreuses célébrités et films du Sud ont fait la une des journaux aujourd’hui. Vous avez peut-être manqué une mise à jour importante de l’industrie cinématographique du Sud, mais ne vous inquiétez pas car nous sommes ici avec un résumé de ce qui s’est passé dans le Sud aujourd’hui. Vous trouverez ci-dessous la liste des nouvelles tendances du Sud du jour

Deepika Padukone partagera l’espace d’écran avec Kamal Haasan dans Indian 2; fabricants prêts à payer un salaire énorme [Report]

La vedette de Kamal Haasan, Indian 2, a été mise en veilleuse. Cependant, après le super succès de Vikram, le film est de retour sur les rails, et le tournage du film reprendra le mois prochain. Il a été rapporté que Kamal Haasan souhaite embarquer Deepika Padukone pour le film.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/south-gossip/deepika-padukone-to-share-screen-space-with-kamal-haasan-in-indian-2-makers-willing-to-pay-a-huge- rapport-salaire-2147925/

Prabhas, Allu Arjun, Mahesh Babu exigent ces frais INSANE pour les films à venir, mais seul Pushpa de Stylish Star est un HIT; distributeurs inquiets

2022 n’a pas été une bonne année pour l’industrie cinématographique Telugu. Seule une poignée de films ont bien réussi au box-office. Au milieu de cette situation, Prabhas, Allu Arjun et Mahesh Babu auraient augmenté leurs frais, ce qui a inquiété les distributeurs.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/box-office/prabhas-allu-arjun-mahesh-babu-demanding-these-insane-fees-for-upcoming-movies-but-only-stylish-stars-pushpa-is- a-hit-distributors-inquiet-dernier-telugu-film-news-2147459/

Sita Ramam: Prabhas critique la vedette de Dulquer Salmaan; appelle Rashmika Mandanna “l’héroïne la plus recherchée”

Récemment, Prabhas a assisté à l’événement de pré-sortie de Dulquer Salmaan, Mrunal Thakur et Rashmika Mandanna avec Sita Ramam. La star de Darling a fait l’éloge du film et il l’a même revu.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/south-gossip/sita-ramam-prabhas-reviews-dulquer-salmaan-starrer-calls-rashmika-mandanna-most-wanted-heroine-2147437/

Le tournage de Pushpa 2 est au point mort : voici comment Allu Arjun utilise le temps pour rendre son personnage plus grand et plus dur à cuire

Actuellement, les producteurs Telugu sont en grève à cause de laquelle le tournage de nombreux films a été bloqué. Apparemment, la vedette d’Allu Arjun, Pushpa 2: The Rule, devait également être diffusée ce mois-ci, mais le tournage a été retardé. Eh bien, Allu Arjun utilise ce temps pour rendre son personnage plus parfait.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/photos/pushpa-2-shooting-stalled-heres-how-allu-arjun-is-using-the-time-to-make-his-character-bigger-and-more- dur à cuire-2147127/

Pranitha Subhash RÉAGIT aux critiques sur le poste où elle est assise aux pieds de son mari; dit: “Ce n’est pas un point à débattre”

Une photo de Pranitha Subhash assise près des pieds de son mari est devenue virale et les gens la traînaient pour la même chose. L’actrice s’est enfin confiée à ce sujet.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/south-gossip/pranitha-subhash-reacts-to-criticism-on-post-where-shes-sitting-at-her-husbands-feet-says-thats-hardly-a- point-to-debate-entertainment-news-latest-south-movie-snews-update-2147070/