Trending South News Today: Confession d’amour de Vijay Deverakonda, Ranbir Kapoor fait la promotion de Brahmastra à Chennai avec Nagarjuna, SS Rajamouli et plus

Voici tout sur les principales nouvelles de la journée jusqu’à présent. De l’industrie du cinéma du Sud, Liger est resté pour faire la une des journaux. Vijay Devérakonda et Ananya PandayLe film de va sortir demain et tout le monde en parle. La dernière confession d’amour de Vijay attire l’attention de tous. Ranbir Kapoor a fait un voyage dans le Sud pour promouvoir son prochain film Brahmastra. Il a également eu une réunion avec Nagarjuna et SS Rajamouli. De Mahesh Babu à Suriya, voici d’autres stars qui ont fait la une des journaux aujourd’hui.

La confession d’amour de Vijay Deverakonda

Dans une récente interview avec GQ, le beau gosse a déclaré qu’il avait peur des chagrins. Il a franchement avoué qu’il n’avait dit “Je t’aime aussi” à personne, car cela ne semblait pas aussi naturel qu’on le supposait. L’acteur a partagé que son père lui disait que l’argent c’est avant tout l’amour et c’était ancré dans son esprit depuis toutes ces années. Il a également mentionné que son idée de l’amour avait changé après avoir été dans une relation à long terme après être devenu acteur.

Ranbir Kapoor, Nagarjuna et SS Rajamouli se rencontrent

Ranbir Kapoor fait actuellement la promotion de Brahmastra. Le film devrait sortir le 9 septembre 2022. Lors d’un voyage dans le Sud, il a rencontré le fabricant de RRR SS Rajamouli et Nagarjuna. Il a même apprécié un délicieux repas avec eux.

Mahesh Babu suit les traces de Prabhas

On sait tous que Mahesh Babu s’est engagé pour un film avec SS Rajamouli. L’acteur a déjà commencé à s’y préparer. Maintenant, nous avons appris que Mahesh Babu suit les traces de Prabhas et ne travaille que sur le film de SS Rajamouli. Il prévoit de conclure tous ses engagements avant de commencer le tournage du magnum-opus. Eh bien, Prabhas avait travaillé sur Baahubali pendant près de 4 ans sans signer aucun autre projet.

Suriya 24 va sur les étages

L’acteur de Jai Bhim, Suriya, a commencé à travailler sur son prochain projet. Le film qui n’a pas encore reçu de titre met également en vedette l’actrice de Bollywood Disha Patani. L’acteur a partagé la photo sur son compte Twitter et a fait l’annonce.

Chiyaan Vikram met en scène le dialogue de Pushpa de 10 manières différentes

Lors d’un événement, Chiyaan Vikram a interprété le célèbre dialogue d’Allu Arjun de Pushpa: The Rise de 10 manières différentes et les fans sont incapables de garder leur calme. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Découvrez-le ci-dessous :

