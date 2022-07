Trending South News Today: Chiranjeevi présentera la version Telugu de Laal Singh Chaddha, la date de sortie de la bande-annonce de Liger annoncée et plus

De Chiranjeevi présentant la version Telugu de Laal Singh Chaddha à une annonce sur la date de sortie de la bande-annonce de Vijay Deverakonda avec Liger ; de nombreux autres films et célébrités du Sud ont fait la une des journaux aujourd’hui. C’est le week-end, vous avez peut-être manqué des mises à jour importantes sur votre star préférée ou ses films. Mais ne vous inquiétez pas car nous sommes ici avec le tour d’horizon de tout ce qui s’est passé dans l’industrie cinématographique du Sud aujourd’hui. Vous trouverez ci-dessous la liste des nouvelles tendances du Sud du jour

Chiranjeevi présentera la version télougou de la vedette d’Aamir Khan, Laal Singh Chaddha

La vedette d’Aamir Khan, Laal Singh Chaddha, est réalisée en hindi, mais elle sera doublée et publiée dans de nombreuses autres langues, dont le télougou. La superstar a récemment montré le film à de nombreuses stars du Sud comme Chiranjeevi, Nagarjuna, SS Rajamouli et d’autres. Maintenant, Chiranjeevi s’est associé à Aamir pour présenter la version Telugu du film. Il a tweeté : “Je me sens très privilégié de présenter la version télougou des merveilleuses montagnes russes émotionnelles de mon cher ami #AamirKhan #LaalSinghChaddha. Notre public télougou va sûrement l’adorer !”

Sentez-vous très privilégié de présenter la version Telugu de mon cher ami #Aamir Khan les merveilleuses montagnes russes émotionnelles #LaalSinghChaddha Notre public Telugu va sûrement l’adorer ! pic.twitter.com/Tb2apAaJrz Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) 16 juillet 2022

La bande-annonce de Vijay Deverakonda avec Liger sortira le 21 juillet 2022

Liger est l’un des films les plus attendus de l’année. Le film est tourné en telugu et en hindi, et il sera également doublé et diffusé en tamoul, en malayalam et en kannada. Aujourd’hui, Vijay s’est rendu sur Twitter pour informer ses fans que la bande-annonce du film sortira le 21 juillet 2022. Découvrez le tweet ci-dessous

Ravi Teja rejoint le casting de #Mega154 de Chiranjeevi

Les fans de Chiranjeevi attendaient avec impatience # Mega154 qui sera réalisé par Bobby. Maintenant, Ravi Teja a rejoint le casting du film. L’acteur s’est rendu sur Twitter pour partager cette incroyable nouvelle avec ses fans. Découvrez le tweet ci-dessous

Extrêmement heureux et ravi de faire partie d’Annaya, Megastar @KChiruTweets‘film gari après de longues années ? Excité d’avoir tout le FUN avec lui sur les plateaux ? Merci @dirbobby & @MythriOfficial pour m’avoir fait partie ! Laisse le #Méga154 Poonakaalu Begin?https://t.co/43D3SAtEwu Ravi Teja (@RaviTeja_offl) 16 juillet 2022

Suriya remercie tout le monde d’avoir accueilli Gargi de Sai Pallavi

La vedette de Sai Pallavi, Gargi, est sortie en salles hier. C’est un film tamoul mais il a également été doublé et sorti en telugu et en kannada. Suriya et Jyothika ont présenté le film, et le premier est satisfait de la réponse qu’il a reçue. Il a tweeté : “Merci pour l’accueil chaleureux réservé à #Gargi – Pour Jo & moi, c’est un film tellement bien écrit et bien fait dont on se souviendra longtemps ! En tant qu’équipe très touchée par l’amour et le respect de la presse, Médias, sympathisants et public. Félicitations à @sai_pallavi92 @kaaliactor @prgautham83.”

Merci pour l’accueil chaleureux pour #Gargi – Pour Jo & moi, c’est un film tellement bien écrit et bien fait dont on se souviendra longtemps ! En tant qu’équipe très touchée par l’amour et le respect de la presse, des médias, des sympathisants et du public. Félicitations à @sai_pallavi92 @kaaliactor @ prgautham83 pic.twitter.com/oyfqhwDWHk Suriya Sivakumar (@Suriya_offl) 16 juillet 2022

Nagarjuna remercie Mammootty pour sa présence dans l’agent de son fils Akil Akkineni

Le teaser d’Agent vedette d’Akil Akkineni a été publié hier et il a reçu une excellente réponse. Mammootty joue un rôle central dans le film, et récemment, Nagarjuna s’est rendu sur Twitter pour remercier la star malayalam.