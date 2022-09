De Ranbir Kapoor et Alia Bhatt star Brahmastra obtenant une excellente réponse au box-office dans le sud à Vijay Deverakonda, Allu Arjun et d’autres stars du sud tous prêts pour SIIMA 2022; de nombreux films et célébrités du Sud ont fait la une des journaux aujourd’hui. C’est le week-end donc vous avez peut-être manqué des mises à jour importantes, mais ne vous inquiétez pas car BollywoodLife est là avec le résumé de ce qui s’est passé dans l’industrie cinématographique du Sud aujourd’hui. Vous trouverez ci-dessous la liste des tendances Sud Nouvelles du jour

Jour 1 de la collecte au box-office de Brahmastra : la star de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt réussit bien dans le Sud ; La présence de Nagarjuna attire une foule importante

De nombreux films de Bollywood ont été doublés et diffusés dans diverses langues du Sud. Mais, peu ont fait une grande marque dans le Sud. Enfin, Brahmastra s’est très bien comporté au box-office sur les marchés du Sud, en particulier dans les États de langue télougou.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/box-office/brahmastra-box-office-collection-day-1-ranbir-kapoor-alia-bhatt-starrer-does-well-in-south-nagarjunas-presence-attracts- major-crowd-entertainment-news-2182561/

Allu Arjun, Vijay Deverakonda et d’autres stars prêtes pour le SIIMA 2022

Le SIIMA 2022 aura lieu aujourd’hui et demain à Bangalore. De nombreuses célébrités devraient fouler le tapis rouge, et Allu Arjun, Vijay Deverakonda et d’autres stars sont déjà arrivées à Bangalore pour assister aux récompenses. Découvrez leurs photos ci-dessous

Yashoda : Voici pourquoi le thriller d’espionnage est très spécial pour Samantha Ruth Prabhu

Samantha Ruth Prabhu sera ensuite vue dans Yashoda et récemment les réalisateurs ont dévoilé le teaser du film. Le teaser a impressionné tout le monde, et bien, le film est très spécial pour Samantha.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/south-gossip/yashoda-heres-why-the-spy-thriller-is-very-special-for-samantha-ruth-prabhu-entertainment-news-latest-tollywood-movie- mises à jour-2182381/

Naga Shaurya dévoile la bande-annonce de son prochain Krishna Vrinda Vihari

Naga Chaurya et Shirley Setia seront ensuite vues ensemble dans Krishna Vrinda Vihari. Le film devrait sortir le 23 septembre 2022, et aujourd’hui, la bande-annonce du film est sortie, et elle reçoit une réponse décente.

SIIMA 2022 : Vijay Deverakonda fait sa première apparition après la catastrophe de Liger pour les récompenses

Le Liger de Vijay Deverakonda n’a pas réussi à se faire remarquer au box-office. Après la sortie du film, l’acteur n’a été vu dans aucun lieu public. Mais, enfin, pour le SIIMA 2022, il a fait sa première apparition après la catastrophe de Liger.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/south-gossip/siima-2022-vijay-deverakonda-makes-his-first-appearance-post-liger-disaster-for-the-awards-entertainment-news-2182908/