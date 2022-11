Trending South News Today: Allu Arjun, Prabhas et d’autres rendent hommage au père de Mahesh Babu, Krishna, Kantara courtise une autre controverse et plus

L’industrie du film sud a subi un choc majeur aujourd’hui en tant que superstar Krishna décédé. Mahesh BabouLe père de a été hospitalisé après avoir subi un arrêt cardiaque et aujourd’hui, il a rendu son dernier souffle. De nombreuses célébrités ont pleuré la mort de la star. Une autre nouvelle du Sud qui a retenu l’attention de tous est celle de Rishab Shettyle film Kantara. Il est tombé dans une autre controverse. Donc, sans plus tarder, voici toutes les principales mises à jour de l’industrie du film sud. Regarde.

La superstar Krishna est décédée

Le père de la superstar et Mahesh Babu, Krishna, a rendu son dernier souffle à l’âge de 80 ans. Il a été hospitalisé après avoir apparemment subi un arrêt cardiaque et était sous ventilateur. Des stars comme Ram Charan, Allu Arjun, Prabhas, Pawan Kalyan, Chiranjeevi, Vijay Deverakonda et bien d’autres ont rendu un dernier hommage à la défunte star et ont consolé Mahesh Babu lors des funérailles.

Kantara tombe dans une autre controverse

Selon les rapports, la vedette de Rishab Shetty, Kantara, a courtisé une autre controverse. Comme le rapporte Koimoi.com, la secrétaire d’État Samatha Sainik Dal, Lolaksha, a déclaré que le film montre la communauté dalit sous un mauvais jour. L’objection a été soulevée sur la scène de Daivaradhane.

Rapport au box-office de Yashoda

Le quatrième jour, Samantha Ruth Prabhu Yashoda a été témoin d’une légère baisse des chiffres. Le film a réussi à frapper Rs 1,35 crore net le premier lundi.

Le film Gold de Prithviraj Sukumar a sa date de sortie

Actot Baburaj s’est rendu sur son Facebook pour partager une nouvelle mise à jour sur le film Gold. Le film met en vedette Prithviraj Sukumar et Nayanthara. Il sortira dans les salles en décembre de cette année.

Prakash Raj parle de perdre des emplois en raison de ses opinions politiques

Dans une interview avec Hindustan Times, Prakash Raj a parlé de la perte de projets en raison de ses opinions politiques. Il a été cité en disant: “Cela est en train d’être affecté. Maintenant, certaines personnes ne travaillent pas avec moi non pas parce qu’on leur a dit de ne pas le faire. Mais parce qu’elles craignent qu’elles n’approuvent peut-être pas. Je suis assez fort et riche pour perdre tout ça.”