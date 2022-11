Trending South News Today: Allu Arjun est fan de CETTE chanson romantique de Ranbir Kapoor- Katrina Kaif; Hansika Motwani a le meilleur enterrement de vie de jeune fille et plus

Les principales nouvelles du sud qui ont fait la une des journaux sont ici. De Allu Arjun appréciant cette chanson spéciale de Ranbir Kapoor- Katrina Kaif, Hansika Motwani a le meilleur enterrement de vie de jeune fille à la star de RRR Ram Charan exhibant son swag dans les dernières images, vous ne pouvez tout simplement pas manquer ces dernières nouvelles du sud.

Allu Arjun est fan de CETTE chanson romantique de Ranbir Kapoor- Katrina Kaif

Allu Arjun profite d’un voyage en famille avec ses enfants et en partage un aperçu et on peut clairement entendre comment toute la famille apprécie la chanson romantique de Ranbir et Katrina de leur film Ajab Prem Ki Gajab Kahaani et les fans répandent tout l’amour sur la famille et la star de Pushpa.

Hansika Motwani est la mariée la plus heureuse et profite pleinement de son enterrement de vie de jeune fille

Hansika Motwani est prête à se marier avec l’amour de sa vie le 4 décembre. Mais comme on dit les filles et les frites avant les garçons. L’actrice du sud a profité de son enterrement de vie de jeune fille au maximum et a dansé sur la tige, a mangé toute la malbouffe et a vécu le moment.

L’épouse de Mahesh Babu, Namrata Shirodkar, se souvient de l’acteur décédé et de son beau-père Krishna et partage le post du voyage de la superstar sur son Instagram avec une longue légende qui se lit comme suit : “Une star à feuilles persistantes, un homme de nombreuses premières, un véritable pionnier… Son amour insatiable pour le cinéma a fait de lui la superstar qu’il était et sera toujours. Fier de l’avoir connu, de l’avoir appelé mon beau-père, d’avoir appris de nombreuses leçons de vie précieuses que je porterai à jamais avec moi. Pour le célébrer et son héritage inégalé au quotidien… Je t’aime Mamayya garu”.

La star de RRR, Ram Charan, fait monter la température avec sa photo super cool et ses fans l’appellent le gars le plus funky et nous sommes d’accord.

La star de Kantara, Rishabh Shetty, a remplacé son enterrement de vie de garçon car il est extrêmement occupé avec le deuxième volet de son film Kantara 2.