Trending South News Today: Aishwarya Rai Bachchan-Trisha éblouit au lancement de la bande-annonce de Ponniyin Selvan, Rashmika Mandanna donne une mise à jour majeure de Pushpa 2 et plus

D’Aishwarya Rai Bachchan et Trisha qui attirent l’attention de tout le monde avec leurs regards époustouflants lors de l’événement de lancement de la bande-annonce de Ponniyin Selvan à Rashmika Mandanna donnant une mise à jour majeure sur Pushpa 2; de nombreux films et stars du Sud ont fait la une des journaux aujourd’hui. Si vous avez manqué des mises à jour sur vos stars préférées et leurs films, ne vous inquiétez pas car nous sommes ici avec le tour d’horizon de ce qui s’est passé dans l’industrie cinématographique du Sud aujourd’hui. Vous trouverez ci-dessous la liste des nouvelles tendances du Sud du jour

Aishwarya Rai Bachchan et Trisha sont superbes au lancement de la bande-annonce de Ponniyin Selvan

La bande-annonce de Chiyaan Vikram, Aishwarya Rai Bachchan et Trisha avec Ponniyin Selvan Part 1 devrait sortir aujourd’hui. Un grand événement de lancement de bande-annonce a eu lieu à Chennai et Aishwarya et Trisha ont attiré l’attention de tout le monde avec leurs regards époustouflants sur l’événement. Découvrez leurs photos ci-dessous

Pushpa 2: Rashmika Mandanna partage une mise à jour MAJEURE sur son film avec Allu Arjun lors du lancement de la bande-annonce de Goodbye

Pushpa 2 avec Rashmika Mandanna et Allu Arjun est l’un des films pan-indiens les plus attendus. Récemment, lors du lancement de la bande-annonce de ses débuts à Bollywood, Au revoir, Rashmika a partagé une mise à jour majeure sur son film avec Allu Arjun.

Chiyaan Vikram partage une vidéo de retour avec Aishwarya Rai Bachchan alors qu’il reçoit le Tamil Nadu State Award 12 ans plus tard pour Raavanan

Chiyaan Vikram et Aishwarya Rai Bachchan seront vus dans Ponniyin Selvan de Mani Ratnam. Avant cela, ils avaient fait équipe pour Raavanan de Mani Ratnam. Récemment, Vikram a remporté le Tamil Nadu State Award pour sa performance dans le film 12 ans après sa sortie.

Kamal Haasan sera de retour avec la saison 6 de Bigg Boss Tamil [Watch Promo]

Après avoir animé cinq saisons de Bigg Boss Tamil, Kamal Haasan sera de retour en tant qu’hôte de l’émission de téléréalité pour la sixième fois. Les fabricants ont publié la première promo de la saison. Découvrez la promo ci-dessous

La photo monochrome de Pooja Hegde laisse les fans hypnotisés

Pooja Hegde sera ensuite vue dans Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan et elle est actuellement à Mumbai en train de tourner pour le film. Aujourd’hui, l’actrice a partagé une photo monochrome d’elle et elle était magnifique. Regardez l’image ci-dessous