Trending South News Today: Aishwarya Rai Bachchan, la liaison de Trisha Krishnan à l’événement Ponniyin Selvan attrape les globes oculaires; la vérité sur la visite américaine de Samantha Ruth Prabhu révélée

L’industrie du sud est en plein essor chaque jour et voici les principales nouvelles qui ont retenu votre attention dans le sud. Aishwarya Rai Bachchan et Trisha Krishnan sont les nouvelles meilleures amies de Tinsel Town et ces photos de l’événement Ponniyin Selvan I qui s’est tenu à Hyderabad attirent l’attention. L’ancienne Miss Monde et la beauté du sud seront vues ensemble partager l’écran, cependant, elles ne s’aiment pas à l’écran, mais leur liaison hors écran lors de l’événement a attiré l’attention de tous.

Dulquer Salmaan reçoit actuellement toutes les distinctions pour sa performance exceptionnelle à Chup. Dans sa récente interaction, il a parlé d’avoir été radié par les critiques. Et maintenant, il parle de la façon dont il a même entendu des critiques prétendant que la carrière de son père superstar Mammotty se terminait et beaucoup ont affirmé qu’il était fini. Ces critiques ont été blessantes, a déclaré l’acteur, mais elles n’ont jamais affecté son père.

La photo de Vijay Thalapathy avec Shah Rukh Khan et Atlee devient virale et il a été malmené pour la même chose. Sha Rukh Khan est prêt pour son film sud avec Nayanthara à Jawaan dirigé par Atlee Et après que la photo de Vijay avec la superstar de Bollywood et Atlee ait fait surface sur Internet, il est mal rôti et jugé comme un mendiant camée. L’internaute est devenu extrêmement méchant avec Vijay.

Le célèbre écrivain hollywoodien Adam McKay a suggéré une projection spéciale de RRR au Rose Bowl où les stars de BTS se sont produites et c’est l’un des lieux les plus appréciés après que le film a été snobé par l’Inde lors de la course aux Oscars 2022. Adam s’est rendu sur son Twitter et a qualifié cela de parodie et a écrit : ” C’est une parodie. Mais assurons-nous qu’il obtienne le meilleur nom d’image. Pouvons-nous faire une projection au Rose Bowl ? (Ce serait incroyable ?) “.

Samantha Ruth Prabhu était dans l’actualité depuis un certain temps pour des raisons différentes et bizarres. Il y a des rapports solides selon lesquels les actrices envisagent un deuxième mariage et certains rapports suggèrent qu’elle souffre d’une maladie de peau rare, et c’est la raison pour laquelle elle est aux États-Unis. Cependant, ces rumeurs sont sans fondement et l’actrice est aux États-Unis alors qu’elle se prépare pour ses personnages de Citadel.