Trending South News Today: À l’intérieur de la cérémonie haldi de Hansika Motwani-Sohael Khaturiya, les tendances “Flop Show BB Telugu” sur Twitter et plus encore

Il est temps de récapituler toutes les tendances et les grandes mises à jour de l’industrie du film sud. Actrice Hansika Motwani est prêt à s’accoupler bientôt et toutes les festivités avant le mariage battent leur plein. Les photos et vidéos de sa cérémonie haldi sont devenues virales. En dehors de cette, Bigg Boss Telugu tendance sur Twitter alors que les téléspectateurs ont exprimé leur déception. Pawan Kalian a laissé tomber une surprise en annonçant son nouveau film. Voici donc votre dose quotidienne des meilleures mises à jour de l’industrie du film sud.

La cérémonie haldi de Hansika Motwani-Sohael Khaturiya a été LIT

Hansika Motwani et Sohael Khaturiya vont bientôt se marier au Fort Mundota de Jaipur. Les festivités avant le mariage se poursuivent. Récemment, des photos de leur cérémonie haldi sont devenues virales. L’actrice avait l’air heureuse et comment dans une simple tenue blanche et jaune.

Les internautes appellent le flop Bigg Boss 6 Telugu

Sur Twitter, “Flop Show BB Telugu” était à la mode alors que les internautes exprimaient leur déception face aux concurrents de l’émission. Beaucoup l’ont également comparé à Bigg Boss 16 et l’ont qualifié d’ennuyeux.

BiggBossTelugu6 est l’un de ces spectacles “jamais avant jamais après”, a commencé avec des tâches très ennuyeuses + des commentaires d’hébergement sans espoir ont poussé le spectacle vers le bas parmi toutes les saisons Telugu FLOP SHOW BBTELUGU6 pic.twitter.com/5BxcFcpeKx Homme ordinaire? (@TrulyCommonMan) 3 décembre 2022

Le nouveau film de Pawan Kalyan annoncé

La maison de production DVV s’est rendue sur Twitter pour annoncer son nouveau film avec Pawan Kalyan en tête. Le film n’a pas encore reçu de titre, mais les fans sont déjà ravis. “Fire Storm Is Coming” a été diffusé sur les réseaux sociaux après l’annonce.

Il y a beaucoup de choses que notre fan boy directeur a gardé pour son demi-dieu dans l’affiche !! ? Recherchez et partagez avec nous ce que votre co-fan a mis en place. #FirestormIsComing ?? pic.twitter.com/1FoPDL2OhG DVV Entertainment (@DVVMovies) 4 décembre 2022

Mahesh Babu est de retour au travail

Après la mort de la superstar de son père Krishna, Mahesh Babu était avec sa famille en deuil. Mais maintenant, il est de retour au travail. Il s’est rendu sur son compte de réseau social pour partager son nouveau look.

HIT 2 d’Adivi Sesh réussit bien au box-office

L’acteur majeur Adivi Sesh a enfilé l’avatar de flic dans HIT 2 et le film a reçu des critiques positives de tous les coins. Le film a bien performé au box-office, non seulement dans le monde, mais également à l’international. Selon un rapport de Gulte.com, le film a une tendance à 600 000 $