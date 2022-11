Trending South News aujourd’hui : Kangana Ranaut remplace Jyothika dans Chandramukhi 2 ; Adipurush met en vedette Prabhas, Kriti Sanon pour se fiancer et plus

Il est temps de vous dire les principales nouvelles du sud qui ont fait la une des journaux aujourd’hui, directement de Kangana Ranaut remplaçant Jyothika dans Chandramukhi 2 avec Rajnikanth à l’engagement de la star d’Adipurush Prabhas et Kriti Sanon, Keerthy Suresh pour arrêter d’agir après le mariage et plus encore.

Kangana Ranaut remplace Jyothika dans Chandramukhi 2 de Rajnikanth

Kangana Ranaut, qui est l’une des actrices les plus polyvalentes de l’industrie, s’est inscrite pour un autre film du sud et c’est Chandramukhi 2 avec Rajnikanth. Elle a remplacé Jyothika dans le film et le fsn n’est pas très content de cette nouvelle mais recherche ce nouveau couple.

La co-star d’Adipurush Prabhas et Kriti Sanon sont tous prêts à se fiancer ?

Les stars d’Adipurush Kriti Sanon et Prabhas seraient les nouveaux tourtereaux des jumeaux clinquants et ils sont extrêmement sérieux l’un envers l’autre. Le couple prévoit déjà de se fiancer même après que Prabhas se soit mis à genoux pour proposer à l’actrice de Param Sundari. Récemment, la star de Bhediya, Varun Dhawan, a également laissé entendre que Prabhas et Kriti étaient en couple.

Keerthy Suresh va-t-elle arrêter d’agir après son mariage ?

L’actrice sudiste lui a donné le signal vert pour se marier avec son agent et il y a des rumeurs à croire qu’elle est prête à abandonner sa carrière d’actrice après le mariage et commencera son entreprise de production.

Shruti Hasan a été saluée comme réelle après avoir publié ses cheveux en désordre et aucune photo de maquillage sur Instagram.

L’actrice de Saalar a impressionné ses fans d’être réelle cette fois encore après avoir partagé des photos de ses cheveux en désordre et sans maquillage sans craindre le jugement et la pêche à la traîne, contrairement à de nombreuses autres actrices.

Allu Arjun atteint la Russie pour la projection spéciale de Pushpa.

La superstar du sud a atteint la Russie avec son meilleur look décontracté alors qu’il assiste à la projection spéciale de son film à succès Pushpa avec le béguin national Rashmika Mandanna.