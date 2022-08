Trending Hollywood News Today: Run BTS est de retour, Hailey Bieber parle d’avoir des enfants avec Justin Bieber et plus

Hola ! Voici les meilleurs journalistes du jour directement d’Hollywood. Le groupe de garçons coréens BTS a fait la une des journaux lorsque leur émission BTS Run est revenue sur Weverse, VLive et YouTube. En dehors de cela, l’acteur de The Flash, Ezra Miller, a fait la une des journaux aujourd’hui en avouant souffrir de problèmes mentaux complexes. Hailey Beiber a été la prochaine à faire la une des journaux alors qu’elle parlait de faire des efforts dans une relation et d’avoir des enfants avec Justin Bieber. Pour plus d’informations, faites défiler!

BTS Run est de retour

Le nouvel épisode de BTS Run a été mis en ligne sur Weverse, Vlive et YouTube. C’est après presque 10 mois qu’un nouvel épisode de Run BTS a été mis en ligne. Et bien sûr, les fans alias BTS ARMY sont super excités à ce sujet.

Hailey Bieber parle d’avoir des enfants avec Justin Bieber

Dans une interview accordée à Harper’s Bazaar, Hailey Bieber s’est confiée sur sa relation avec Justin Bieber. Elle a partagé que même s’ils sont les meilleurs amis l’un de l’autre, ils doivent faire des efforts pour que leur mariage fonctionne. Elle a aussi parlé des enfants. Elle a mentionné que lorsque les enfants arriveront, il y aura une nouvelle saison et plus de travail à faire.

Ezra Miller avoue suivre un traitement pour des problèmes mentaux

Après que la star de The Flash Ezra Miller aurait été accusée de cambriolage, ils ont partagé une déclaration disant qu’ils souffraient de problèmes de santé mentale complexes et que le traitement était en cours. Ils se sont même excusés auprès de tous ceux qu’ils ont laissés alarmés et contrariés par leur comportement passé. Ezra Miller espère passer à une étape productive de sa vie.

Joe Jonas accepte de suivre une cure de maquillage

Dans une interview avec PEOPLE, Joe Jonas a révélé qu’il prenait des injections pour lisser l’apparence des rides du lion et des pattes d’oie. Il a mentionné qu’il n’y a rien à craindre et que les hommes en parlent maintenant avec confiance.

Amber Heard embauche une nouvelle équipe juridique

Tel que rapporté par Entertainment Tonight, Amber Heard a maintenant embauché une nouvelle équipe juridique pour déposer un recours devant le tribunal contre le verdict de l’affaire de diffamation de Johnny Depp. Le rapport indique qu’elle sera désormais représentée par David L. Axelrod et Jay Ward Brown de Ballard Spahr en tant que conseil principal en appel.