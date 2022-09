Trending Hollywood News Today: RRR a encore une chance de se rendre aux Oscars 2023, Adam Levine nie avoir trompé sa femme et plus

De RRR de SS Rajamouli avec Ram Charan et Jr NTR ayant encore une chance aux Oscars 2023 à Adam Levine de Maroon 5 sur les accusations d’avoir trompé sa femme Behati Prinsloo; de nombreux films et célébrités internationales ont fait la une des journaux aujourd’hui. Il arrive souvent que vous sautiez des nouvelles importantes sur votre star préférée, et c’est pourquoi BollywoodLife vous présente un tour d’horizon de tout ce qui s’est passé dans l’industrie cinématographique et musicale hollywoodienne et internationale. Vous trouverez ci-dessous la liste des nouvelles tendances d’Hollywood du jour

RRR: La star de Ram Charan-Jr NTR n’est pas sélectionnée comme entrée officielle de l’Inde mais a encore une chance d’être aux Oscars 2023 Voici comment

En regardant l’appréciation que RRR a reçue de l’Occident, on s’attendait à ce que la star de Ram Charan et Jr NTR soit l’entrée officielle de l’Inde aux Oscars 2023. Cependant, cela ne s’est pas produit et Chhello Show a été sélectionné comme officiel de l’Inde. Cependant, RRR peut toujours se rendre aux Oscars 2023.

BTS ARMY célèbre 1 an de Kim Taehyung et Jungkook alias CE selfie de TaeKook, voici ce qu’il a de spécial

BTS ARMY célèbre chaque petite chose à propos de leur membre préféré du groupe. Aujourd’hui, ils fêtent les 1 ans du selfie spécial de Kim Taehyung et Jungkook alias TaeKook.

Adam Levine nie avoir trompé sa femme ; les internautes ont secoué le plomb de Maroon 5 en essayant de nommer son enfant après la prétendue maîtresse [VIEW TWEETS]

Adam Levine a été accusé d’avoir trompé sa femme Behati Prinsloo. Cependant, le responsable de Maroon 5 s’est adressé à Instagram pour nier les accusations. Eh bien, même les internautes s’en sont amusés.

BLACKPINK: Les fans de Jisoo sont bouleversés alors que l’actrice de Snowdrop doit sauter les Seoul Drama Awards 2022 pour le programme américain; claque YG Entertainment pour le spectacle irrespectueux de Jimmy Kimmel

Les fans de groupes coréens sont assez sensibles. Récemment, les fans du groupe de K-pop ont appelé Jimmy Kimmel pour avoir qualifié les membres du groupe de “gamins”. Non seulement les fans de Jisoo étaient contrariés qu’elle ait dû manquer les Seoul Drama Awards à cause du calendrier américain des promotions de leur album Pink Venom.

Evan Peters starrer DAHMER – Monster: The Jeffrey Dahmer Story trailer 2 publié

Evan Peters avec DAHMER – Monster: The Jeffrey Dahmer Story est basé sur Jeffrey Dahmer qui a horriblement tué dix-sept victimes innocentes. La bande-annonce 2 de la série est sortie et elle reçoit une bonne réponse.

