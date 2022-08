Trending Hollywood News Today: Priyanka Chopra-Nick Jonas révélera le visage de Malti à cette date, Dolph Lundgren brise le silence sur la trahison de Sylvester Stallone et plus

De Priyanka Chopra–Nick Jonas décidant probablement de révéler Maltevisage à cette date et Lois Charlotte rappelant la menace pour la sienne et sa fille Kaylaest la vie de Kim Tae Hyungc’est Ours d’hiver marquer gros, Dolph Lundgren briser le silence sur la trahison Sylvester Stallone et Train à grande vitesse recevoir de bonnes critiques ; il est temps de revenir sur tout ce qui s’est passé aujourd’hui dans le monde du divertissement. Voici tout ce qui a fait la une des journaux pour arriver au l’actualité hollywoodienne tendance aujourd’hui… Ergo, il est temps de noter le plus gros Les journalistes d’Hollywood qui ont réussi à l’actualité hollywoodienne tendance aujourd’hui.

Alors, sans plus tarder, voici les newsmakers hollywoodiens du 3 août 2022

Priyanka Chopra-Nick Jonas révélera le visage de Malti à cette date

Les fans de Priyanka Chopra et Nick Jonas n’auront peut-être pas à attendre beaucoup plus longtemps pour apercevoir le premier visage de leur fille, Malti, selon sa grand-mère maternelle, Madhu Chopra.

Lire l’histoire complète ici: Nick Jonas aime changer les couches de Malti, sa fille et celle de Priyanka Chopra ; voici quand le visage du petit sera révélé

Charlotte Laws se souvient de la menace qui pesait sur sa vie et celle de sa fille Kayla

Charlotte Laws a non seulement fait retirer sa fille, les images intimes de Kayla du site Web notoire de Hunter Moore, IsAnyoneUp, mais a également convaincu le FBI de fermer le site à partir des preuves qu’elle compile après avoir rencontré plus de quarante victimes.

Lire l’histoire complète ici: L’homme le plus détesté d’Internet – Charlotte Laws se souvient que sa vie et celle de sa fille Kayla ont été menacées lorsqu’elle a fermé le site Is Everyone Up de Hunter Moore

Kim Taehyung, membre du BTS, alias Winter Bear de V, marque gros

Le morceau “Winter Bear” de Kim Taehyung alias V a récemment atteint 100 millions de vues sur YouTube. La nouvelle étape a été franchie le 3 août et les fans sont gaga des nouvelles.

Lire l’histoire complète ici: BTS : Kim Taehyung alias Winter Bear de V marque gros ; ARMY célèbre avec enthousiasme alors que la chanson atteint CETTE nouvelle étape

Dolph Lundgren rompt le silence sur la trahison de Sylvester Stallone

Irwin Winkler, le producteur de la franchise Rocky, prévoit un spin-off Rocky avec le personnage de Dolph Lundren, intitulé Drago, et il semble que Sylvester Stallone n’ait pas reçu le mémo, ce qui l’a mis en désaccord avec Winkler et Dolph.

Lire l’histoire complète ici: Rocky spinoff Drago : Dolph Lundgren alias Ivan Drago de Rocky 4 brise enfin le silence sur Sylvester Stallone affirmant qu’il a été poignardé dans le dos

Critique du film Train à grande vitesse

L’assassin-dépanneur Ladybug (Brad Pitt) saute dans un train à grande vitesse de Tokyo à Morioka pour ce qui semble être un simple travail de récupération, pour trouver plus tard le train grouillant d’autres assassins assortis, chacun avec des agendas individuels qui sont entrelacés vers un objectif commun .

Lire l’histoire complète ici: Critique du film Bullet Train : la vedette de Brad Pitt vous emmène dans le voyage de votre vie avec de l’action badass, de l’humour ininterrompu et des cascades à couper le souffle