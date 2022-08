Trending Hollywood News Today: BTS X Bad Decisions MV déçoit ARMY, Lady Gaga rejoint Joaquin Phoenix’ Joker 2 et plus

Nous sommes de retour avec votre dose quotidienne de Hollywood News. De nombreuses stars hollywoodiennes se sont révélées être les vedettes de l’actualité. Le groupe de garçons coréens BTS a fait la une des journaux lorsque leurs fans connus sous le nom d’ARMY ont réagi au clip vidéo de Bad Decisions. La vidéo présente Benny Blanco ft Snoop Dogg et ARMY est bouleversé. La prochaine grande mise à jour d’Hollywood est que Lady Gaga a confirmé sa présence dans Joaquin Phoenix’s Joker 2. Kylie Jenner a réagi à un message qui la critiquait pour ne pas avoir suivi les protocoles sanitaires sur ses dernières photos du laboratoire de cosmétiques.

ARMY est contrarié par BTS X Bad Decisions

Benny Blanco ft Snoop Dogg’s Bad Decisions en collaboration avec le groupe de garçons K-pop BTS est maintenant disponible. Le clip vidéo présente Benny Blanco en tant que fan de BTS. Bien que les fans aient adoré les rythmes énergiques, les fans de BTS sont contrariés car ils n’ont pas pu voir beaucoup de membres du groupe dans la vidéo. BTS ne fait des apparitions que sous la forme de taies d’oreiller, d’affiches et plus encore. ARMY pense également qu’ils se sont moqués d’eux dans le clip vidéo.

Nous avons été clownés tout au long du mv ??? nous avions raison depuis le début, il est si peu sérieux. Les paroles et le mv envoient deux messages différents cependant ? j’adore quand même !!! ?https://t.co/l5Ph3LYWpu JINonysus (@magicjinshop) 5 août 2022

Lady Gaga a confirmé sa présence dans le Joker 2 de Joaquin Phoenix

S’adressant à son compte Instagram, Lady Gaga a confirmé qu’elle faisait partie du Joker 2 de Joaquin Phoenix en partageant une vidéo teaser. Elle a également révélé la date de sortie. Joker : Folie Deux sort en 2024.

Kylie Jenner critiquée pour ne pas avoir suivi les protocoles sanitaires

Le magnat des cosmétiques a partagé quelques photos sur Instagram du laboratoire de cosmétiques. Elle a été critiquée par un développeur de cosmétiques nommé Kevin James Bennett pour ne pas avoir suivi les protocoles sanitaires, car ses cheveux pouvaient être vus ouverts dans le laboratoire. Kyle Jenner lui a répondu en disant qu’elle était dans son espace personnel et ne mettrait pas ses clients en danger. Elle a écrit : “Je ne contournerais jamais les protocoles sanitaires et aucune autre célébrité ou propriétaire de marque de beauté non plus. C’est totalement inacceptable, je suis d’accord. C’est un petit espace personnel créant mes propres échantillons amusants et prenant des photos pour un contenu loin de la fabrication de masse. non on met les clients en danger ! honte à toi kevin pour avoir diffusé de fausses informations.”

John Legend parle de son amitié brisée avec Kanye West

Dans une interview avec David Axelrod de CNN, le chanteur de All of Me, John Legend, a parlé de son amitié brisée avec le rappeur Kanye West. Il a déclaré qu’en s’opposant au soutien de Kanye à Donald Trump, leur amitié en avait souffert. Il a été cité en disant: “Je pense honnêtement parce que nous étions publiquement en désaccord sur sa candidature, son soutien à Trump. Je pense que c’est devenu trop pour nous de maintenir notre amitié.”

Tom Cruise quitte-t-il la franchise Mission Impossible ?

Dans une interview avec le podcast Light the Fuse, le réalisateur de Mission: Impossible, Christopher McQuarrie, a rompu son silence sur des informations suggérant que Tom Cruise prévoyait de quitter la franchise Mission Imporsible. Il n’a pas confirmé la nouvelle mais il ne l’a même pas démentie. Christopher a été cité en disant : “Laissez-moi vous dire, je travaille avec Tom Cruise depuis 15 ans et je ne peux pas vous dire le nombre de fois où je me suis tenu à côté de l’homme, j’ai été témoin d’un événement, puis j’ai lu à ce sujet dans les échanges le lendemain et rien de ce qu’ils décrivent n’est réellement vrai.”