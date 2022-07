Trending Entertainment News Today : Vijay Deverakonda réagit au désir de Sara Ali Khan de sortir avec lui ; Ananya Panday-Aditya Roy Kapur sort en secret et plus

Le monde du divertissement a été très excitant aujourd’hui et nous vous apportons un résumé de toutes les nouvelles tendances de Bollywood du jour. De Vijay Deverakonda réagissant au désir de Sara Ali Khan de sortir avec lui sur l’émission de chat de Karan Johar Koffee With Karan 7 à Ananya Panday et Aditya Roy Kapur étant les derniers tourtereaux de la B-Town, voici un aperçu des nouvelles les plus tendances du divertissement aujourd’hui.

Khuda Haafiz 2 étoiles Vidyut Jammwal va-t-elle bientôt épouser Nandita Mahtani à Londres ?

Khuda Haafiz 2 étoiles Vidyut Jammwal se rendra à Londres pour se marier avec sa petite amie designer Nandita Mahtani; voici ce que nous savons de la même chose. Découvrez l’histoire complète ici.

Ananya Panday et Aditya Roy Kapur, les derniers tourtereaux en ville ?

Selon les rapports, Ananya Panday et Aditya Roy Kapur sont devenus très proches l’un de l’autre et leur amitié se renforce de jour en jour. Découvrez l’histoire complète ici.

Koffee avec Karan 7 : Vijay Deverakonda réagit au désir de Sara Ali Khan de sortir avec lui

Koffee avec Karan 7 : Vijay Deverakonda a cette réaction lorsque Sara Ali Khan veut sortir avec lui. Il est très différent de celui de Kartik Aaryan. Découvrez l’histoire complète ici.

Koffee avec Karan : Gauri Khan rompt enfin le silence sur l’affaire Aryan Khan à Karan Johar

Le lien étroit de Karan Johar avec Gauri Khan et Shah Rukh Khan n’est pas un secret, il n’est donc pas surprenant que si Gauri décidait de rompre son silence au moment déchirant où elle a finalement traversé le cas de son fils Aryan Khan, ce serait à KJo dans son émission. Découvrez l’histoire complète ici.

Après le verre et la chaîne, Urfi Javed porte une tenue faite avec des rasoirs

Uorfi Javed a récemment publié une nouvelle bobine sur son Instagram dans laquelle elle arborait une robe composée de rasoirs. Les internautes l’ont trollée pour avoir pris des risques. Découvrez l’histoire complète ici.

Sonam Kapoor parle de son parcours difficile vers la maternité

Sonam Kapoor attend son premier enfant avec son mari Anand Ahuja et récemment, dans une interview, l’actrice s’est ouverte sur les difficultés auxquelles elle a été confrontée pendant sa grossesse. Découvrez l’histoire complète ici.