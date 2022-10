Trending Entertainment News Today: Vicky Kaushal assiste à la projection de Phone Bhoot de Katrina Kaif, Anushka Sharma soutient Virat Kohli sur l’atteinte à la vie privée et plus

Il est temps de jeter un œil aux actualités du divertissement du jour. Nous avons beaucoup de choses qui ont fait l’actualité comme une projection spéciale de Téléphone Bhoot mettant en vedette Katrina Kaif, Virat Kohli claquant un hôtel pour avoir envahi sa vie privée et Anouchka Sharma prolongeant son soutien. Priyanka Chopra revient bientôt à Mumbai et elle a exprimé son bonheur à peu près pareil. Nous avons également Janhvi Kapoor, Deepika Padukone et Prabhas‘ Projet K sur la liste des nouvelles tendances en matière de divertissement. Rencontrons les Newsmakers Ent du jour :

Vicky assiste à la projection de Phone Bhoot de sa femme Katrina Kaif

Une projection spéciale du film Phone Bhoot a eu lieu dans la ville aujourd’hui. Outre Katrina Kaif, Siddhant Chaturvedi et Ishaan Khatter, Rajesh Khatter, Vicky Kaushal, Mallika Sherawat, Ritesh Sidhwani Kulbhushan Kharbanda et d’autres ont assisté à la projection de Phone Bhoot. Découvrez les vidéos ici :

Priyanka Chopra en route pour Bombay

Priyanka Chopra a repris son compte Instagram et a exprimé son enthousiasme à l’idée de retourner en Inde après trois ans. L’actrice n’avait pas mis les pieds dans le pays, sa maison depuis la pandémie. Priyanka est super excitée et nous sommes sûrs que même ses fans sont ravis de l’accueillir à Mumbai. Lire tout le rapport ici. Pendant ce temps, selon les rapports, Priyanka a un accord avec une marque de cosmétiques pour laquelle elle retourne en Inde. Un autre rapport indique que Priyanka vient en Inde pour rencontrer Sanjay Leela Bhansali. Attendons la confirmation.

Kangana s’en prend à Aamir Khan

Kangana Ranaut a toujours été franche dans ses déclarations. L’actrice ne mâche pas ses mots même lorsqu’elle évoque l’échec de son film. Depuis longtemps, Kangana s’attaque à Bollywood et aux gens de l’industrie. Elle a récemment critiqué Aamir Khan pour avoir facturé Rs 200 crore pour son film malgré l’échec de Laal Singh Chaddha. Lire tout le rapport ici.

Anushka Sharma soutient Virat

Le joueur de cricket indien Virat Kohli a critiqué le personnel de l’hôtel pour avoir partagé le clip de sa chambre en ligne à des fins publicitaires. Il a partagé la vidéo et a dit qu’il n’était pas d’accord avec ce genre de fanatisme. Anushka Sharma a également apporté son soutien en la matière. L’actrice a déclaré qu’Anushka avait déclaré l’avoir elle-même vécue et avait demandé aux gens de se contrôler car cela aidait tout le monde. Découvrez le post de Virat ici et l’histoire Instagram d’Anushka ci-dessous :

Janhvi Kapoor sur Mili

Janhvi Kapoor va bientôt être vu dans Mili qui est un thriller de survie. L’actrice a expliqué à quel point le tournage de Mili avait nui à sa santé mentale. Janhvi a révélé que cela lui avait donné des cauchemars. L’actrice a révélé avoir tourné la scène où elle était piégée dans le congélateur pendant des heures pendant près d’un mois.

Kareena salue Ananya Panday

C’était l’anniversaire d’Ananya Panday le 30 octobre. Elle a assisté à une fête d’Halloween au cours de laquelle elle s’est déguisée en Poo de Kabhi Khushi Kabhi Gham. Kareena Kapoor Khan a joué le rôle de Poo. Kareena dans son style de marque l’a appelée PHAT et lui a même souhaité son anniversaire.

Date de sortie du projet K

Prabhas, Deepika Padukone et Amitabh Bachchan, les réalisateurs du projet K tentent de verrouiller une grande semaine festive pour la sortie. Le projet K est réalisé par Nag Ashwin. Le film devait sortir en janvier 2024. Mais maintenant, il semble que les réalisateurs envisagent de changer la date. Lire plus de détails ici.