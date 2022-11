Trending Entertainment News Today: Varun Dhawan a-t-il confirmé la liaison de Prabhas-Kriti Sanon, Aryan Khan et Ananya Panday repérés ensemble et plus

La nouvelle du jour est que Varun Dhawan a peut-être laissé entendre que Prabhas et Kriti Sanon sortent effectivement ensemble. Cela s’est produit lors de la grande finale de Jhalak Dikhhla Jaa 10. Aryan Khan et Ananya Panday ont été vus ensemble dans la ville. Les fans du couple K-Drama Hyun Bin et Son Ye Jin sont heureux car ils ont eu la chance d’avoir un fils. Voici un point bas…

Varun Dhawan a-t-il confirmé la relation entre Kriti Sanon et Prabhas ?

Le casting de Bhediya était là pour la grande finale de Jhalak Dikhhla Jaa 10. Varun Dhawan et Kriti Sanon se sont amusés avec les juges Karan Johar, Terence Lewis et Madhuri Dixit. Au cours d’une conversation, Varun Dhawan a déclaré que quelqu’un était présent dans le cœur de Kriti Sanon et qu’il était maintenant en train de tourner avec Deepika Padukone. Les fans se sentent s’il a confirmé que Prabhas et Kriti Sanon sortent effectivement ensemble. Ils seront vus à Adipurush.

Aryan Khan et Ananya Panday sont-ils redevenus amis ?

Il y avait des rumeurs selon lesquelles Aryan Khan et Ananya Panday se seraient disputés. Mais hier, les deux ont été vus devant la maison d’un ami commun. Il semblait que tout était cordial entre eux. Ananya Panday avait dit qu’elle avait le béguin pour Aryan Khan à l’adolescence, mais rien ne s’était passé entre eux.

Crash Landing On You met en vedette Hyun Bin et Son Ye Jin bénis avec un fils

Les fans de K-Drama ont eu la bonne nouvelle que Hyun Bin et Son Ye Jin ont la chance d’avoir un fils. Il semble que le bébé soit arrivé quelques jours plus tôt que prévu. L’actrice a annoncé sa grossesse en juin. Les fans les adorent depuis l’émission Crash Landing On You. Maman et bébé vont bien.

Kiara Advani annoncera-t-elle son mariage avec le prétendu beau Sidharth Malhotra ?

Les fans de Kiara Advani se demandent si elle va rendre officielle la nouvelle de son mariage avec Sidharth Malhotra. Il y a du bruit que les deux pourraient se marier en décembre. Cette vidéo onirique a encore accru les spéculations.

Bhediya 2 grandit au box-office samedi

Bhediya 2 a gagné Rs 9,75 crores samedi. C’est un saut de Rs deux crores à partir de vendredi. Le film avait besoin de croître à un rythme plus élevé pour récupérer son budget. Mais les chiffres sont toujours bons. Bhediya 2 met en vedette Varun Dhawan et Kriti Sanon dans les rôles principaux.