Trending Entertainment News Today: Sushmita Sen sort avec Lalit Modi après Rohman Shawl; Neetu Chandra s’est vu offrir Rs 25 lakh pour être l’épouse salariée d’un homme d’affaires

Le monde du divertissement a été très excitant aujourd’hui et nous vous apportons un résumé de toutes les nouvelles tendances de Bollywood du jour. De Sushmita Sen et de l’ancien président de l’IPL Lalit Modi rendant leur relation officielle à Neetu Chandra révélant qu’on lui a offert 25 lakh Rs par mois pour être l’épouse salariée d’un homme d’affaires, voici un aperçu des nouvelles les plus tendances du divertissement aujourd’hui.

Sara Ali Khan a-t-elle qualifié le mariage d’Alia Bhatt-Ranbir Kapoor de bon marché ? Janhvi Kapoor se sent tellement

Sur Koffee With Karan 7 Ep 2 de Karan Johar, lorsque Janhvi Kapoor a mentionné le mariage d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor comme des objectifs de shaadi, elle a estimé que Sara Ali Khan venait de décrire leur mariage comme bon marché. Découvrez l’histoire complète ici.

Daler Mehndi condamné dans une affaire de traite des êtres humains de 19 ans ; condamné à deux ans de prison

L’icône de la musique pop punjabi Daler Mehndi a été condamnée jeudi à une peine de deux ans de prison dans une affaire de traite des êtres humains de 19 ans. Il a été placé en garde à vue et sera envoyé à la prison de Patiala où Navjot Singh Sidhu est détenu. Découvrez l’histoire complète ici.

Sushmita Sen en couple avec Lalit Modi après avoir rompu avec Rohman Shawl

Après avoir rompu avec Rohman Shawl, il semblait que Suhsmita Sen n’était pas d’humeur pour une autre relation, mais tout cela a changé lorsque le créateur d’IPL, Lalit Modi, a annoncé qu’il était le nouvel amour de la vie de Sushmita. Découvrez l’histoire complète ici.

Bedhadak : le rêve bollywoodien de Shanaya Kapoor reste un rêve

Il semble que le grand rêve bollywoodien de Shanaya Kapoor, fille de Sanjay Kapoor et Maheep Kapoor, restera un rêve pendant un certain temps car Karan Johar aurait reporté son premier film Bedhadak indéfiniment ou mis de côté. Découvrez l’histoire complète ici.

Kajol rompt le silence sur tout ce qui ne va pas avec les stars de Bollywood et les réseaux sociaux

Kajol a déclaré que les acteurs avaient dilué le concept de célébrité en partageant trop de leur vie personnelle sur les réseaux sociaux, ajoutant que cela réduisait l’empressement du public à aller les regarder sur grand écran. Découvrez l’histoire complète ici.

Shah Rukh Khan pose cette condition à ses administrateurs [Exclusive]

La superstar de Bollywood Shah Rukh Khan a Pathaan, Jawan, Dunki et d’autres films à venir dans son pipeline. L’acteur a établi une liste de conditions pour ses réalisateurs alors qu’il se prépare à faire son retour. Découvrez l’histoire complète ici.

Neetu Chandra révèle qu’on lui a offert Rs 25 lakh pour jouer la femme salariée d’un homme d’affaires

Neetu Chandra révèle un détail déchirant de se voir offrir Rs 25 lakh pour jouer la femme salariée d’un homme d’affaires alors qu’elle est sans emploi et cherche du travail à Bollywood. Découvrez l’histoire complète ici.

Premier regard d’urgence: Kangana Ranaut se transforme parfaitement en l’ancienne Premier ministre Indira Gandhi

Kangana Ranaut a publié le premier look et le teaser de son prochain film Emergency. Elle essaie le rôle d’Indira Gandhi dans le film. Découvrez l’histoire complète ici.

Dunki : le directeur de la photographie Amit Roy passe à Animal de Ranbir Kapoor après avoir quitté la vedette de Shah Rukh Khan ; révèle le rôle de SRK dans sa sortie

Récemment, le directeur de la photographie Amit Roy a quitté la vedette de Shah Rukh Khan, Dunki. Et maintenant, les dernières mises à jour indiquent qu’il travaille sur Animal de Ranbir Kapoor, qui met également en vedette Rashmika Mandanna. Découvrez l’histoire complète ici.