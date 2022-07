Trending Entertainment News Today: Sushmita Sen rompt le silence sur la datation de Lalit Modi; Ranbir Kapoor sur le fait d’être étiqueté casanova, tricheur et plus

Le monde du divertissement a été très excitant aujourd’hui et nous vous apportons un résumé de toutes les nouvelles tendances de Bollywood du jour. De Sushmita Sen rompant son silence sur sa sortie avec Lalit Modi après avoir rompu avec Rohman Shawl à Ranbir Kapoor s’ouvrant sur le fait d’être étiqueté casanova et tricheur, voici un aperçu des principales nouvelles tendances du divertissement aujourd’hui.

La baby shower de Sonam Kapoor est annulée pour CETTE raison

Des invitations pour la baby shower de Sonam Kapoor ont été envoyées à leurs amis de l’industrie et l’événement était prévu pour le 17 juillet au domicile de Miss India Kavita Singh à Bandstand, Mumbai. Cependant, l’événement a été annulé à la dernière minute. Découvrez l’histoire complète ici.

Ranbir Kapoor parle d’être étiqueté casanova et tricheur

Ranbir Kapoor sera bientôt vu sur grand écran dans Shamshera, qui met également en vedette Sanjay Dutt et Vaani Kapoor, et est réalisé par Karan Malhotra de la renommée du remake d’Agneepath. Découvrez l’histoire complète ici.

Katrina Kaif et Vicky Kaushal vont-elles annoncer leur grossesse le jour de l’anniversaire de l’actrice de Tiger 3 ?

Si l’on en croit les dernières informations, Katrina Kaif et Vicky Kaushal attendent en effet leur premier enfant et l’actrice de Tiger 3 devrait faire une annonce officielle le jour de son anniversaire. Le couple s’est envolé pour les Maldives pour la célébration. Découvrez l’histoire complète ici.

Sushmita Sen BRISE LE SILENCE après avoir été jugée pour avoir fréquenté Lalit Modi

Sushmita Sen applaudit les trolls pour avoir jugé qu’elle était en couple avec Lalit Modi. Découvrez l’histoire complète ici.

Sushmita Sen et Lalit Modi fiancés en secret ? L’actrice exhibe un gros rocher suscitant des spéculations

Lalit Modi avait précisé que pour l’instant lui et Sushmita Sen sortaient ensemble mais qu’ils pourraient bientôt se marier également. Et maintenant, il y a d’énormes spéculations en ligne sur le fait que Sushmita et Lalit sont secrètement fiancés. Découvrez l’histoire complète ici.