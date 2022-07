Trending Entertainment News Today : Sushmita Sen réagit après avoir été qualifiée de “chercheuse d’or” pour avoir fréquenté Lalit Modi ; Le SS Rajamouli a rejeté le Bajrangi Bhaijaan de Salman Khan

Le monde du divertissement a été très excitant aujourd’hui et nous vous apportons un résumé de toutes les nouvelles tendances de Bollywood du jour. De Sushmita Sen ripostant aux intellectuels et à ses connaissances pour l’avoir qualifiée de chercheuse d’or pour avoir fréquenté Lalit Modi au père de SS Rajamouli révélant que le directeur de RRR a rejeté Bajrangi Bhaijaan de Salman Khan, voici un aperçu des nouvelles les plus tendances du divertissement aujourd’hui.

Brahmastra : mécontents de la partie “Love Storiya” de la chanson de Kesariya, les internautes lancent un festival de mèmes hilarant

Le premier morceau romantique de Kesariya de Brahmastra est illustré sur la romance de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, cependant, la partie “Love Storiya” dans les paroles de la chanson a vraiment déçu les auditeurs. Les utilisateurs de Twitter ont lancé un mème hilarant et un festival moqueur. Découvrez l’histoire complète ici.

Bajrangi Bhaijaan: Le père de SS Rajamouli révèle que le créateur de Baahubali voulait réaliser le film de Salman Khan mais a rejeté pour CETTE raison

Alors que le travail sur la suite de Salman Khan est en cours, KV Vijayendra Prasad a révélé que son fils SS Rajamouli tenait à diriger Bajrangi Bhaijaan, cependant, il l’a donné pour cette raison. Découvrez l’histoire complète ici.

Ileana D’Cruz sort-elle avec le frère de Katrina Kaif, Sebastian Laurent Michel ?

À l’occasion du 39e anniversaire de Katrina Kaif, Ileana D’Cruz a partagé un selfie de groupe de leurs vacances aux Maldives, ce qui a suscité des spéculations selon lesquelles l’actrice de Rustom serait en couple avec le frère de Katrina, Sebastian Laurent Michel. Découvrez l’histoire complète ici.

Sushmita Sen reproche aux intellectuels de “Je creuse plus profondément que l’or” pour l’avoir qualifiée de “chercheuse d’or”

Affaire Sushmita Sen-Lalit Modi : L’ancienne Miss Univers publie un long post sur Instagram claquant ceux qui sont passés devant la chercheuse d’or se moquant d’elle. Nous nous demandons s’il est dirigé vers l’écrivain bangladais Taslima Nasreen avec tous les ennemis et les marchands de commérages. Découvrez l’histoire complète ici.

Sonam Kapoor, très enceinte, réussit son jeu de mode en tout noir alors qu’Anand Ahuja joue le mari attentionné parfait

Enceinte ou non, Sonam Kapoor a réussi son jeu de style en tant que véritable fashionista bleue qu’elle est tandis qu’Anand Ahuja ne l’a jamais quittée un instant, mettant un bras autour d’elle ou lui tenant la main à plusieurs reprises. Découvrez l’histoire complète ici.

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor attendent-ils des jumeaux ?

Alors qu’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor se préparent à embrasser la parentalité, l’acteur de Shamshera a dévoilé s’ils attendaient des jumeaux. Découvrez l’histoire complète ici.

Après Palak Tiwari, Ibrahim Ali Khan fait la fête avec la fille d’Arjun Rampal, Mahikaa Rampal ; Qu’est-ce qui se prépare ?

Une photo d’Ibrahim Ali Khan et de Mahikaa Rampal faisant la fête ensemble est devenue virale. Découvrez l’histoire complète ici.