Trending Entertainment News Today: Sunil Pal partage la mise à jour de la santé de Raju Srivastava; Kareena Kapoor Khan dit de ne pas boycotter Laal Singh Chaddha et plus

Le monde du divertissement a été très excitant aujourd’hui et nous vous apportons un résumé de toutes les nouvelles tendances de Bollywood du jour. De Sunil Pal partageant une mise à jour sur l’état de santé de Raju Srivastava à Kareena Kapoor Khan demandant aux gens de ne pas boycotter Laal Singh Chaddha, voici un aperçu des principales nouvelles tendances du divertissement aujourd’hui.

Akshay Kumar s’ouvre sur sa citoyenneté canadienne : « J’ai pensé à quitter l’Inde après avoir livré 14-15 flops d’affilée »

Alors qu’Akshay Kumar ne se soucie pas de la pêche à la traîne en ligne sur sa citoyenneté canadienne, il a récemment révélé qu’il envisageait de déménager au Canada après avoir livré 14-15 flops d’affilée. Découvrez l’histoire complète ici.

Mise à jour sur la santé de Raju Srivastava : Sunil Pal dit que « Gajodhar Bhaiya » est stable et se remet bien

Apparemment, Raju Srivastava courait sur le tapis roulant lorsqu’il a subi l’arrêt cardiaque et a été transporté d’urgence à l’AIIMS à New Delhi. Son collègue comédien Sunil Pal a maintenant partagé que “Gajodhar Bhaiya” est stable et se remet bien. Découvrez l’histoire complète ici.

Après Aamir Khan, Kareena Kapoor Khan dit: “S’il vous plaît, ne boycottez pas Laal Singh Chaddha”

Lorsqu’on a demandé à Kareena Kapoor Khan si les gens avaient pensé à la tendance du “boycott de Laal Singh Chaddha” comme “public ko lightly le rahin hain kya?” elle a dit: “Je veux que les gens me voient avec Aamir (Khan) à l’écran. Cela fait trois ans, nous avons attendu si longtemps.” Découvrez l’histoire complète ici.

Attaque de Salman Rushdie : Kangana Ranaut et Javed Akhtar condamnent cet horrible incident

Attaque de Salman Rushdie : Kangana Ranaut et Javed Akhtar condamnent l’horrible attentat contre l’auteur des Versets sataniques à New York. Il est maintenant sous respirateur. Découvrez l’histoire complète ici.

Jour 2 de la collecte au box-office de Raksha Bandhan: les témoins vedettes d’Akshay Kumar déclinent après une faible ouverture

À l’exception du Gujarat, du Saurashtra, du CI et du Rajasthan, Raksha Bandhan a obtenu de mauvais résultats partout ailleurs, en particulier dans les métros et les multiplex haut de gamme d’autres régions, où la vedette Akshay Kumar et Bhumi Pednekar est catastrophique. Découvrez l’histoire complète ici.