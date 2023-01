Trending Entertainment News Today: Suhana Khan sort avec Agastya Nanda, Janhvi Kapoor rougit alors qu’elle est repérée avec Shikhar Pahariya et plus

Nous avons plein de mises à jour pour vous du monde du divertissement. Des rumeurs de mariage aux rumeurs de rencontres en passant par les célébrités suivies à la traîne, en passant par des mises à jour passionnantes sur les films et les séries Web de Bollywood, etc. Suhana Khan-Agastya Nanda, Janhvi Kapoor-Shikhar Pahariya, Athiya Shetty-KL Rahul, Deepika Padukone, Kiara Advani et Sidharth Malhotra et d’autres ont fait l’actualité dans la section Entertainment News aujourd’hui. Donc, vous voyez, il s’est passé beaucoup de choses. Rattrapons-nous !

Kareena Kapoor Khan-Karisma Kapoor trollée pour avoir refusé une photo avec des enfants

Kareena Kapoor Khan et Karisma Kapoor ont été aperçues dans la ville aujourd’hui. Les deux dames Kapoor khandaan ont posé pour les paparazzi et leur ont également fait signe de la main. Cependant, lorsque des enfants les ont approchés pour poser pour des photos, ils sont entrés à l’intérieur. Ils leur ont dit bonjour mais n’ont pas posé. La vidéo du même devient virale. Les internautes ont critiqué les deux actrices pour avoir été grossières avec les enfants.

Regardez la vidéo de Kareena Kapoor Khan et Karisma Kapoor ici :

Le look de Deepika Padukone dans Project K rappelle aux fans de Dune

C’était l’anniversaire de Deepika Padukone aujourd’hui et la magnifique actrice a eu quelques surprises de la part des réalisateurs des films dans lesquels elle va jouer. Tout d’abord, le look de Deepika a été révélé par Pathaan. Deuxièmement, les créateurs de Project K ont également déposé une affiche souhaitant Deepika Padukone. Cependant, les internautes n’ont pas tardé à le connecter avec Zendaya et Timothée Chalamet vedette Dune. Découvrez toute l’histoire ici.

Suhana Khan a trouvé l’amour à Agastya Nanda

Vous saurez que Suhana Khan et Agastya Nanda vont bientôt faire leurs débuts d’acteur avec une adaptation de The Archies dirigée par Zoya Akhtar qui va tomber sur Netflix. Et maintenant, on dit que Suhana et Agastya ont trouvé l’amour l’un dans l’autre. Selon les rapports, ils sortent ensemble depuis un certain temps, l’équipe de production de The Archies le sait déjà. Apparemment, même Shweta Bachchan approuve Suhana. Découvrez plus de détails ici.

Athiya Shetty-KL Rahul va se marier à Khandala

La fille de Suniel Shetty, Athiya Shetty, sort avec le joueur de cricket KL Rahul. Ils sont ensemble depuis longtemps maintenant. Et depuis l’année dernière, il y a eu des rapports sur les deux tourtereaux se mariant également. Il a été dit qu’Athiya et Rahul pourraient se marier en janvier, mais cela semble un peu risqué. Et maintenant, de nouveaux rapports ont fait surface indiquant qu’Athiya pourrait lier le savoir avec Rahul, tout comme Ranbir Kapoor s’est lié avec Alia Bhatt. Vérifier. Plus de détails ici.

Samantha Ruth Prabhu commence le doublage

Samantha Ruth Prabhu a reçu un diagnostic de myosite et pendant qu’elle se remet, il a été rapporté qu’elle a été remplacée par des films et des projets. Alors que son équipe a réfuté les affirmations, l’actrice a une réponse plus forte. Ceux qui pensent que la santé de Samantha est devenue un obstacle dans son travail, eh bien, elle a posté une photo de son travail récemment. L’actrice a commencé le doublage pour son film Shaakuntalam. Vérifiez son post ici:

Les looks de Shahid Kapoor-Vijay Sethupathi de Farzi révélés

Shahid Kapoor a collaboré avec les créateurs de The Family Man Raj et DK. Ils proposent une série à suspense appelée Farzi. Il met également en vedette Vijay Sethupathi, Raashii Khanna et d’autres. Les créateurs et Amazon Prime Vidoe ont abandonné le premier regard de Shahid Kapoor et Vijay Sethupathi de la série. Découvrez les messages ici :

Les films de Sunny Deol et Ranbir Kapoor vont s’affronter au box-office

Sunny Deol sera bientôt vu dans Gadar 2 qui met également en vedette Ameesha Patel, Utkarsh Sharma et d’autres. Le film aurait verrouillé le week-end de la fête de l’indépendance pour la sortie. Oui, tu l’as bien lu. Selon un rapport de Pinkvilla, Gadar 2 sortira le 11 août. Fait intéressant, la vedette de Ranbir Kapoor et Rashmika Mandanna Animal réalisé par Sandeep Reddy Vanga sort également le 11 août. Ça va être un affrontement intéressant au box-office.

La bande-annonce du film Kartik Aaryan avec Shehzada sera jointe à Pathaan

Si les rapports sont quelque chose à dire, la bande-annonce du film Kartik Aaryan, Shehzada, sera jointe au film Pathaan, vedette de Shah Rukh Khan, que les fans pourront regarder dans les salles de cinéma. Shehzada est l’un des films les plus attendus de Kartik. Il est prévu pour une sortie le 11 février 2023. La coupe théâtrale de la bande-annonce de Shehzada est prête et elle le présente dans l’avatar jamais vu auparavant.

Janhvi Kapoor rougit fort lorsqu’elle est vue avec Shikhar Pahariya

Il y a quelques jours, des informations ont fait surface indiquant que Janhvi Kapoor se serait réconciliée avec son ancien petit ami Shikhar Pahariya. Elle a été aperçue avec Shikhar à de nombreuses reprises par la suite. Et maintenant, on l’a vue partir en voiture avec Shikhar. Ils ont été vus quittant la résidence de Rhea Kapoor. Janhvi a été vue en train de rougir pendant que les papules l’éloignaient.

Découvrez la vidéo de Janhvi Kapoor et Shikhar Pahariya ici :

Urvashi Rautela a-t-il rendu visite à Rishabh Pant à l’hôpital ?

Rishabh Pant a récemment eu un accident mortel. Il a été amené récemment à l’hôpital de Kokilaben Ambani. Son traitement est pris en charge par la BCCI. Urvashi Rautela a laissé tomber des messages cryptés depuis. Et maintenant, l’actrice a partagé une photo de l’hôpital Kokilaben Ambani. Cela a déclenché des rumeurs selon lesquelles elle aurait rendu visite à Rishabh à l’hôpital. Regardez l’image ici :

Pas d’Hollywood au mariage de Sidharth Malhotra et Kiara Advani ?

Les acteurs de Shershaah Kiara Advani et Sidharth Malhotra devraient se marier en février. Ils se marieront à Jaisalmer, rapporte l’État. Et selon le dernier buzz, ils auront une liste d’invités strictement réservée aux familles. Les deux seules personnes de Bollywood susceptibles d’être invitées sont Karan Johar et Ashvini Yardi, indique un article du Bollywood Hungama. On dit qu’ils pourraient jouer un rôle pour les amis du cinéma plus tard.

Pooja Bhatt réagit à la controverse Pathaan

La vedette de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone, Pathaan, a beaucoup fait la une des journaux ces derniers temps. Tout récemment, une vidéo d’une manifestation dans un centre commercial d’Ahmedabad est devenue virale. Pooja Bhatt a pris son compte Twitter et a partagé son point de vue à ce sujet. Elle a défini ce que signifie avoir une manifestation et ce qu’est une émeute. Découvrez son tweet ici:

Protestation – Une manifestation publique organisée de désapprobation “(d’une loi, d’une politique, d’une idée ou d’un état des lieux) Émeute – Une perturbation de la paix créée par un assemblage de personnes agissant dans un but commun et de manière violente/tumultueuse à la terreur du public” https://t.co/QC3AY389gD Pooja Bhatt (@PoojaB1972) 5 janvier 2023

Visite sainte d’Anushka Sharma et Virat Kohli à Vrindavan

Enfin, nous avons Anushka Sharma et Virat Kohli avec leur fille Vamika. Nous savons tous que Virat et Anushka sont à Vrindavan. Des photos d’eux visitant un temple et un ashram sont récemment devenues virales. Et maintenant, une vidéo d’Anushka Sharma et Virat Kohli avec leur fille visitant un satsang est devenue virale.

Regardez la vidéo d’Anushka Sharma, Virat Kohli et Vamika Kohli ici :

C’est tout dans l’Entertainment News Today.