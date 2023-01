Trending Entertainment News Today: Suhana Khan-Shanaya Kapoor party avec Kendall Jenner, la star de Pathaan Shah Rukh Khan pour sauter le Kapil Sharma Show et plus

Rencontrons les journalistes du divertissement du jour ! À partir de Pathan Star Shah Rukh Khan à sa fille Souhana Khan et Shanaya Kapoor faire la fête avec Kendall Jenner pour Kartik Aaryan, Nora Fathi et d’autres ont fait partie des TOP Entertainment Newsmakers de l’époque. Alors sans plus tarder, voyons pourquoi ils ont fait la une des journaux.

Shah Rukh Khan va sauter le Kapil Sharma Show

De nombreux fans de Shah Rukh Khan attendaient que la star fasse la promotion de son film Pathaan partout. Il ne reste plus que quelques jours avant sa sortie. Un fan a demandé s’il allait en faire la promotion sur The Kapil Sharma Show. Voici ce qu’il a à dire.

Nora Fatehi l’a appelé plusieurs fois, affirme Sukesh Chandrashekhar

Conman Sukesh Chandrashekhar a fait des déclarations choquantes contre Nora Fatehi. Il a affirmé qu’elle continuerait à l’appeler pendant qu’il était en couple avec Jacqueline Fernandez. Sukesh a affirmé que Nora lui avait également demandé d’aider son parent à créer une société de production musicale. Il a également affirmé qu’il lui avait donné tous les sacs Hermès et qu’elle ne serait pas en mesure de produire une seule facture des sacs.

Kartik Aaryan sur Aapki Adaalat

La star de Shehzada, Kartik Aaryan, a récemment participé à l’émission Aapki Adaalat de Rajat Sharma. C’était un segment amusant et Kartik était plein d’esprit et charmant comme toujours. Il a répondu à beaucoup de questions et a avoué être célibataire. L’acteur a révélé qu’il avait des projets en vue pour les deux prochaines années. Kartik a également abordé diverses rumeurs de rencontres. Il a remercié ses fans d’avoir fait de lui une si grande star. Kartik a également partagé quelques moments de fans auxquels il doit faire face.

Les détails du mariage d’Athiya Shetty et KL Rahul

La fille de Suniel Shetty et Mana Shetty, Athiya Shetty, va bientôt se marier avec KL Rahul, en passant devant les décorations du bungalow Lonavala de l’acteur chevronné. Les vidéos de la même chose sont partout sur Internet. Et il y a aussi des détails intéressants de la même chose qui ont fait surface sur la façon dont Athiya et Rahul ont demandé à leurs invités de ne pas prendre de photos. Découvrez l’intégralité du reportage ici.

Regardez la vidéo de la ferme de Suniel Shetty où Athiya Shetty-KL Rahul vont se marier ici :

Début du tournage de Bade Miyan Chote Miyan

Akshay Kumar et Tiger Shroff ont commencé à tourner pour Bade Miyan Chote Miyan. Les deux acteurs ont partagé des messages en ligne tandis que Tiger est super excité par le film, Akshay a plaisanté en disant qu’il avait fait ses débuts l’année de la naissance de Tiger. Le film est réalisé par Ali Abbas Zafar. Découvrez leurs messages/tweets ici :

Soirée Suhana Khan-Shanaya Kapoor avec Kendall Jenner

Suhana Khan, Shanaya Kapoor ont récemment assisté au lancement du restaurant à Dubaï et c’était une célébrité à gogo. Shanaya et Suhana y ont rencontré Kendall Jenner. Les images sont devenues virales partout. Vérifie-les ici.

Anniversaire de naissance de Sushant Singh Rajput

Le 21 janvier est l’anniversaire de naissance de Sushant Singh Rajput. Il aurait eu 37 ans. Sa famille, ses amis et ses sympathisants ont célébré l’anniversaire de Sushant à leur manière. Sara Ali Khan a également fêté son anniversaire. Découvrez son message ici. D’autre part, Rhea Chakraborty a également souhaité à Sushant son anniversaire avec des photos inédites. Vérifie-les ici.

Vicky Kaushal dans Les Immortels d’Ashwatthama ?

Eh bien, Les Immortels d’Ashwatthama est en préparation depuis longtemps. Le projet a apparemment été abandonné puis relancé par Jio Studios. Et maintenant, il y a des rapports selon lesquels Vicky Kaushal ne fera pas partie du film. Vicky était censée jouer le rôle principal. Cependant, maintenant, Etimes a signalé que Vick se retirera ou l’a déjà fait.

Abhay traite Anurag Kashyap de menteur

Abhay Deol a réagi aux affirmations d’Anurag Kashyap d’être un acteur très exigeant. Le réalisateur a déclaré qu’Abhay était très exigeant lorsqu’ils tournaient pour Dev D. L’acteur, selon le cinéaste, a exigé une chambre d’hôtel en tant que “Deol”. C’est une affirmation rejetée par Abhay. Voici ce qu’il a à dire.

Kangana Ranaut conclut Emergency avec une note sincère

Kangana Ranaut va jouer dans Emergency dans lequel elle jouera le rôle de feu le Premier ministre indien, Indira Gandhi. Le film met également en vedette Anupam Kher, Shreyas Talpade, Mahima Chaudhary et bien d’autres. L’actrice qui réalise également un film a écrit une note sincère sur tout ce qui s’est passé pendant le tournage du film. Lire plus de détails ici.

C’est tout dans la section Entertainment News aujourd’hui.