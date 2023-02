Trending Entertainment News Today: Sidharth Malhotra-Kiara Advani atteint Jaisalmer pour le mariage, Salman Khan-Akshay Kumar gagne les cœurs avec Main Khiladi et plus

Il est temps que nous examinions qui et ce qui a fait l’actualité dans la section Entertainment News aujourd’hui. Depuis Sidharth Malhotra-Kiara Advani faire la une des journaux pour leur prochain mariage avec Salman Khan et Akshay Kumarcollaboration avec la chanson, Pathan étoile Shah Rukh Khan interagir avec les fans sur Twitter, Nysa Devgn se détendre avec ses amis, la disparition choquante de la chanteuse de lecture Vani Jayaram, Tu Jhooti Main Makkaar et d’autres sont sur la liste des journalistes du divertissement cette fois-ci. Alors, rattrapons les actualités du divertissement du jour …

Alia Bhatt fait la promotion de la chanson Tere Pyaar Meiin de TJMM

Tu Jhooti Main Makkaar fait chaque jour la une des journaux dans Entertainment News pour une raison ou une autre. Le film vedette de Shraddha Kapoor et Ranbir Kapoor a fait le buzz pour le nouveau casting et la nouvelle chanson intitulée Tere Pyaar Mein. Regardez Alia Bhatt faire une promotion parfaite pour le film de son mari ici.

Mariage Sidharth Malhotra-Kiara Advani

Sidharth Malhotra et Kiara Advani se marient à Jaisalmer au palais Suryagarh. Kiara Advani a été aperçue avec Manish Malhotra à l’aéroport. Ils ont d’abord atteint Jaisalmer avec la famille de Kiara en remorque. Plus tard dans la soirée, Sidharth Malhotra s’est envolé pour Jaisalmer depuis Delhi avec sa famille. Voir les photos ici. Découvrez la liste des sangeets du mariage de Sid et Kiara ici. Découvrez pourquoi les mariés et leurs familles ont choisi Suryagarh comme destination de mariage ici. Kiara et Sid semblent suivre le costume de Katrina Kaif et Vicky Kaushal, voici comment.

La star de Pathaan Shah Rukh Khan partage son moment FAVE du film

Shah Rukh Khan passe du temps avec ses fans sur Twitter. Il a récemment dirigé une session AskSRK dans laquelle il a été interrogé sur son moment préféré du film. Et devinez quoi, cela implique Deepika Padukone. Vérifiez-le ici.

Shah Rukh Khan fait l’éloge de sa principale dame Jawan Nayanthara

Eh bien, les AskSRK sont super amusants. L’acteur adore répondre à beaucoup de ses fans. Et il essaie de répondre à tout le monde. Cependant, le temps est bien moindre. L’un des fans a interrogé Shah Rukh sur son expérience de travail avec Nayanthara. Voici ce qu’il a à dire.

Le légendaire chanteur Vani Jayaram est décédé

Dans une tournure tragique des événements, le légendaire chanteur de lecture Vani Jayaram, âgé de 77 ans, est décédé. Les rapports ont fait des déclarations choquantes selon lesquelles la chanteuse serait morte chez elle. Lire le rapport ici.

Groove Salman Khan-Akshay Kumar sur Main Khiladi

Salman Khan et Akshay Kumar sont amis depuis longtemps. Les deux stars ont également travaillé ensemble. Cette fois, Salman et Akshay se sont associés pour la promotion de la chanson Selfiee Main Khiladi. Regardez Salman Khan et Akshay Kumar danser ici.

Chitrashi Rawat se marie

L’actrice de Chakde India, Chitrashi Rawat, s’est mariée avec son petit ami de longue date, Dhruva Aditya Bhagwanani. Le mariage a été suivi par les membres de la distribution de Chakde India, dont Vidya Maladavade, Tanya Abrol, Shilpa Shukla et d’autres célébrités. Vérifiez les photos de mariage de Chitrashi Rawat ici:

Le directeur de Raees SLAMS Prasoon Joshi pour avoir recensuré Pathaan

Dans une entrevue avec Connect FM Canada, le cinéaste Rahul Dholakia a critiqué le chef du CBFC, Prasoon Joshi, avait recensuré Pathaan. Il a critiqué Prasoon pour l’avoir fait parce que quelques personnes ont remis en question sa moralité. Il a dit que Joshi n’aurait pas dû le faire car cela crée un mauvais précédent. Il s’est demandé qui étaient les gens du groupe de moralité car les gens en grand nombre ont regardé Pathaan.

Nysa Devgn fait la fête avec des amis

Nysa Devgn aux côtés d’Orhan Awatramani, Tania Shroff et d’autres ont assisté à un événement organisé au Jio World Garden à BKC. Les photos de Nysa, se détendre avec Orry et Tania et déguster un dessert sont devenues virales en ligne. Découvrez-les ici :

Atlee travaillera avec CET acteur de Bollywood après Shah Rukh Khan

Après avoir travaillé avec Shah Rukh Khan à Jawan, le père débutant Atlee va maintenant travailler avec un acteur populaire. Ce n’est autre que Varun Dhawan qui se prépare actuellement pour Bawaal avec Janhvi Kapoor. Découvrez plus de détails ici.

C’est tout dans Entertainment Newsmakers aujourd’hui.