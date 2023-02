Trending Entertainment News Today: Sidharth Malhotra et Kiara Advani vont emménager dans la maison de Rs 70 crore, Shah Rukh Khan garde l’écharpe Tiger de Salman Khan de Pathaan comme souvenir

Tous les yeux sont tournés vers le palais Suryagarh à Jaisalmer pour le mariage de Kiara Advani et Sidharth Malhotra. Le sangeet a lieu ce soir. Les Grammys 2023 ont marqué l’histoire pour Beyonce qui est devenue l’artiste la plus récompensée. Voici un aperçu des principales nouvelles..

Sidharth Malhotra, mariage de Kiara Advani: la fonction Sangeet est activée

Le palais Suryagarh à Jaisalmer est le lieu royal du mariage de Sidharth Malhotra et Kiara Advani. Le Sangeet se passe ce soir. Tout le palais est paré de lumière rose. Juhi Chawla et Jay Mehta sont arrivés à Jaisalmer ce soir. Des invités comme Isha Ambani, Karan Johar, Shahid Kapoor – Mira Kapoor, Manish Malhotra et d’autres sont déjà là. Le vrai mariage a lieu demain.

Sidharth Malhotra et Kiara Advani vont emménager dans un bungalow Rs 70 crores?

Il est rapporté par MiD Day que Sidharth Malhotra et Kiara Advani prévoient d’emménager dans un bungalow d’une valeur de Rs 70 crores à Juhu. Il semble que le beau gosse cherche une nouvelle maison pour sa fiancée. Il n’a pas finalisé l’endroit mais est maintenant occupé à présélectionner des maisons.

Shah Rukh Khan garde l’écharpe de Salman Khan du tournage de Pathaan comme souvenir

Salman Khan et Shah Rukh Khan ont fait une déclaration officielle sur la façon dont il était de se réunir pour Pathaan. SRK s’est dit heureux que Pathaan soit un film apprécié par les fans des deux superstars. Il a déclaré dans le communiqué : “En plus de ça, c’est trop amusant avec Bhai sur les plateaux. Ça m’avait manqué d’être avec lui à l’écran donc tout s’est passé comme il se doit et cette écharpe Tiger que je garde comme souvenir !!” Salman Khan s’est dit heureux que leurs retrouvailles aient été un tel blockbuster. Il semble qu’il ait été bouleversé par la vision d’Aditya Chopra sur la façon dont la scène a été planifiée et exécutée.

Ajay Devgn et Tabu se réunissent pour Auron Main Kahan Hai Dum

Ajay Devgn, Tabu et Jimmy Shergill se sont réunis pour Auron Main Kahan Hai Dum de Neeraj Pandey. C’est une histoire musicale romantique épique. Le film est déjà sorti sur les parquets. Il couvre une période de 20 ans. Ajay Devgn et Tabu sont devenus l’un des jodis les plus bancables maintenant.

AJAY DEVGN – TABU STAR IN NEERAJ PANDEY DIRECTORIAL Réalisateur #NeerajPandey – connu pour des films comme #AWednesday, #Spécial26, #Bébé et #MSDhoni – dirige #AuronMeinKahanDumTha Le tournage a commencé le samedi avec le casting principal avec #JimmyShergill. pic.twitter.com/FdehNdp76X taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 6 février 2023

Pathaan franchit Rs 300 crores du marché étranger uniquement

Pathaan de Yash Raj Films et Shah Rukh Khan est une tornade au box-office. Le film a rapporté Rs 300 crores à partir de la seule collection à l’étranger. Il se porte fabuleusement aux États-Unis, en Allemagne, au Moyen-Orient et dans des pays comme la Slovaquie. C’est le plus élevé pour un film hindi à l’exclusion de Dangal qui a fait des millions de dollars en Chine.

Grammys 2023 : Beyoncé, Harry Styles, Sam Smith remportent gros

Beyonce a marqué l’histoire des Grammys par ses victoires pour l’album Renaissance. Maintenant, elle a 32 Grammys, ce qui est le plus pour n’importe quel artiste. Harry Styles a remporté le prix de l’artiste de l’année. Kim Petras et Sam Smith ont obtenu la collaboration de l’année pour Unholy.

