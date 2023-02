Trending Entertainment News Today: Sidharth Malhotra et Kiara Advani deviennent mari et femme lors du mariage royal de Jaisalmer, Rishab Shetty partage des détails sur Kantara 2 et plus

La grande nouvelle du jour est que Sidharth Malhotra et Kiara Advani sont désormais mariés. Il semble que le couple soit coordonné dans des tons d’argent et d’or. Le marié portait un turban fabriqué par Manish Malhotra. Kantara 2 sera une préquelle révélée par Rishab Shetty. Voici un résumé des principales nouvelles du jour….

Sidharth Malhotra et Kiara Advani sont désormais mari et femme

Le couple Shershaah Sidharth Malhotra et Kiara Advani sont maintenant mariés. Ils se sont mariés entre 16h et 18h au Palais Suryagarh de Jaisalmer. C’était un gros mariage hindou. Le couple se fréquentait depuis 2019. Ils se sont rencontrés lors de la soirée de clôture de Lust Stories. Les fans célèbrent sur les réseaux sociaux avec des hashtags comme Mme Malhotra. Il semble que le couple était vêtu d’or et d’argent. Karan Johar a dansé au mariage. Le turban a été conçu par Manish Malhotra.

Kantara 2 : Rishab Shetty révèle les détails de la préquelle

Rishab Shetty et Vijay Kiragandur de Hombale Films ont révélé que le deuxième film de Kantara sera davantage une préquelle. Il semble qu’il sortira en 2024. Le film est maintenant en cours d’écriture. Ils font maintenant plus de recherches sur le sujet.

Pathaan: Les ventes de billets augmentent après que les fabricants ont réduit les tarifs de l’acteur SRK

Yash Raj Films a réduit les tarifs des billets dans les chaînes nationales à partir de lundi. Selon Bollywood Hungama, les ventes sont désormais au même niveau que ce qui s’est passé vendredi. Il semble qu’environ un lakh de billets aient été vendus pour le film. Cela a été fait pour accélérer la progression du film à Rs 1000 crore, ce qui sera une étape importante pour l’acteur Shah Rukh Khan et John Abraham.

Le film Blind de Sonam Kapoor ne trouve pas preneur sur OTT pour cette raison

Il semble que les créateurs de Blind soient dans une situation difficile car il n’y a pas de preneurs sur OTT. Le thriller de Sonam Kapoor tourné à Glasgow, en Écosse, est réalisé par Shome Makhija. Cela a été rapporté par Bollywood Hungama. Sujoy Ghosh est le producteur du film. Les fabricants veulent le vendre pour Rs 40 crores que les plates-formes OTT ont apparemment rejetées.

La star de Vincenzo, Song Joong Ki, sera vue dans un nouveau projet Netflix

La star de Vincenzo, Song Joong Ki, a fait la une des journaux pour sa relation avec Katy Louise Saunders. Il a confirmé son mariage et sa paternité imminente. Maintenant, il a signé un nouveau film Netflix, Ro KiWan. Il semblerait qu’il jouera le rôle d’un transfuge nord-coréen qui tente de monter un nouveau film en Belgique. L’actrice Choi Seong Eun est la principale dame.