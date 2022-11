Trending Entertainment News Today: Shubman Gill brise le silence sur les rumeurs de rencontres avec Sara Ali Khan, le père de Jennifer Aniston décède et plus

Voici le tour d’horizon de toutes les principales mises à jour de la journée dans le domaine du divertissement. Bollywood, Hollywood, la télévision et l’industrie du film du Sud ont continué à bourdonner et comment. Parmi les grands newsmakers du jour du jour figurent Sara Ali Khan, Aamir Khan, Jennifer Aniston et beaucoup plus. Bigg Boss 16 a également attiré l’attention de tout le monde et comment. Le dernier épisode était assez dramatique. Donc, sans plus tarder, voici toutes les principales mises à jour de la journée.

Aamir Khan n’a plus de champions

Après la débâcle de Laal Singh Chaddha, Aamir Khan a renoncé à jouer dans le film intitulé Champions. Il le produira mais n’y jouera pas. Lors d’un événement à Delhi, il a mentionné qu’il voulait faire une pause et se concentrer plutôt sur ses relations.

Le père de Jennifer Aniston est décédé

Le père de la star de FRIENDS Jennifer Aniston, John Aniston, n’est plus. Il est décédé à l’âge de 89 ans. L’actrice a partagé quelques photos d’enfance posant avec son père et a écrit une note touchante.

Diza, la fille de Siddhaanth Vir Surryavanshi, écrit une note émouvante

La disparition soudaine de l’acteur de télévision Siddhaanth Vir Surryavanshi a envoyé des ondes de choc dans l’industrie. Il est décédé à l’âge de 46 ans après avoir souffert après avoir apparemment subi une crise cardiaque alors qu’il était au gymnase. Sa fille Diza est allée sur Instagram pour écrire une note émouvante. Elle a écrit que le fait qu’il n’est plus n’a toujours pas été compris et que tout son être s’est engourdi.

Shubman Gill avoue être sorti avec Sara Ali Khan ?

Dans l’émission Dil Diyan Gallan, Shubman Gill a été invité à nommer une actrice féminine la plus en forme de Bollywood, il choisit Sara Ali Khan. Lorsqu’on lui demande s’il sort avec elle, il dit: «Peut-être». Alors est-il ou n’est-il pas?

Gauahar Khan SLAMS Shalin Bhanot de Bigg Boss 16

Dans une tâche, Shalin Bhanot appelle Gautam Vig ‘Kamzor auraat’ et cela n’a pas bien plu à Gauahar Khan. À travers un tweet, elle l’a claqué à gauche, à droite et au centre.

Shalin Bhanot auratein kamzor nahi hotin. Penser qu’appeler Gautam un aurat est quelque chose de péjoratif est extrêmement décevant. Insulte karna hai toh traits aur personnalité pe karo .Aurat kitni forte hoti hai woh toh aapkepaidaish pe hi app ko pata hona chahiye.Ur maman est une femme Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) 14 novembre 2022

Le père de Mahesh Babu est sous respirateur

Le père de la superstar et Mahesh Babu, Krishna, a été transporté à l’hôpital après avoir subi un arrêt cardiaque soudain. Selon le bulletin de santé partagé par l’hôpital, il est dans un état critique et sous ventilateur. Tout le monde prie pour son prompt rétablissement.

RM de BTS va sortir un album solo

Comme l’a confirmé Big Hit Music, RM, membre du BTS, sortira son premier album solo complet le 2 décembre. Il s’intitule Indigo et reflétera les pensées et les inquiétudes de RM.