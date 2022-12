Trending Entertainment News Today : Sharon Stone réagit à la star frappée par Shah Rukh Khan ; Ajay Devgn est assailli sur les sets Bholaa et plus

L’industrie du divertissement ne manque jamais de surprendre ses fans avec ses événements quotidiens. De la star de Basic Instinct Sharon Stone réagissant à la star frappée par Shah Rukh Khan au festival du film de la mer Rouge à Ajay Devgn se faisant assaillir par une mer de fans tout en faisant une promenade en scooter sur les plateaux de Bholaa, voici les principales nouvelles tendances du divertissement aujourd’hui.

Kajol révèle que Nysa Devgn a cessé de gérer son compte Instagram

Lorsque Kajol a fait ses débuts sur les réseaux sociaux, sa fille Nysa Devgn s’occupait de tout sur son compte Instagram. Mais Nysa a cessé de le faire et Kajol a révélé la raison pour laquelle sa fille l’a abandonnée. Découvrez l’histoire complète ici.

Sharon Stone réagit après avoir été frappée par Shah Rukh Khan

Pendant le festival du film de la mer Rouge, Sharon Stone était incrédule de remarquer que Shah Rukh Khan était assis à côté d’elle. La star de Basic Instinct a été vue en train d’applaudir et de dire “Oh mon dieu” en voyant SRK. Elle a maintenant parlé de sa réaction animée et de ce qui l’a fait haleter. Découvrez l’histoire complète ici.

Diljit Dosanjh accuse le gouvernement du meurtre de Sidhu Moosewala

Diljit Dosanjh n’a pas retenu ses mots lorsqu’il a blâmé le gouvernement et la sale politique pour le meurtre du célèbre chanteur punjabi Sidhu Moosewala. Il a dit que “100% ye sarkar ki nalayaki hai.” Découvrez l’histoire complète ici.

Ajay Devgn se fait assaillir sur les plateaux de Bholaa

Ajay Devgn tourne actuellement pour son prochain film Bholaa. Il a été vu sur un scooter sur les plateaux de tournage et poursuivi par une mer de fans. L’acteur a dit que c’était une bonne chose d’être poursuivi par le bon type de personnes et qu’il leur avait témoigné son amour. Découvrez l’histoire complète ici.

Kartik Aaryan rencontre Anurag Basu et Bhushan Kumar

Kartik Aaryan a été aperçu lors d’une rencontre avec le réalisateur Anurag Basu et le chef de la série T Bhushan Kumar pour une discussion sur Aashiqui 3. Les fans ont exhorté les créateurs d’Aashiqui 3 à prendre Shraddha Kapoor comme actrice principale. Découvrez l’histoire complète ici.

Kareena Kapoor Khan a un conseil spécial pour Malaika Arora

Alors que Malaika Arora est sur le point de faire ses débuts OTT avec sa prochaine émission Moving In With Malaika, où elle sera vue en train de faire beaucoup de révélations sur sa vie personnelle et professionnelle, Kareena Kapoor Khan a partagé son enthousiasme et lui a également donné un conseil spécial. meilleure amie. Découvrez l’histoire complète ici.