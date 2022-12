Trending Entertainment News Today: Shah Rukh Khan sur la collection au box-office de Pathaan, la star de Bigg Boss 16 Abdu Rozik BAT Salman Khan et plus

La journée ne se termine pas sans un récapitulatif de toutes les tendances et grandes mises à jour du monde du divertissement. Shah Rukh Khan et son prochain film Pathaan est resté pour faire la une des journaux. Salman KhanL’émission de Bigg Boss 16 a été le point culminant. Une mise à jour sur Alia Bhat et Ranbir Kapoorla petite fille de Raha également fait le buzz. Du Sud, Pushpa régnait. Alors sans plus tarder, voici un aperçu de toutes les principales mises à jour de la journée.

Raha Kapoor va-t-elle bientôt faire ses débuts en public ?

BollywoodLife a appris qu’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor feront leur première apparition publique avec leur fille Raha Kapoor lors du déjeuner de Noël organisé à la résidence de Randhir Kapoor. Le couple star s’est abstenu de partager des photos de la fille, mais le trio sera vu ensemble pour la première fois à Noël. Cependant, ils garderont leur fille bien couverte, explique la source.

Shah Rukh Khan parle de la collection au box-office de Pathaan

Au cours de la session #AskSRK, Shah Rukh Khan a été interrogé sur les collections de la journée d’ouverture de son prochain film Pathaan. À cela, le roi Khan a donné une réponse effrontée. Il a dit qu’il n’était pas dans le domaine de la prédiction, mais que son travail était de divertir les gens.

Je ne suis pas dans le domaine des prédictions, je suis dans le domaine de vous divertir et de vous faire sourire https://t.co/sYpMggvtZq Shah Rukh Khan (@iamsrk) 17 décembre 2022

Abdu Rozik bat Salman Khan

Selon la liste des personnalités non romanesques la plus populaire partagée par Ormax Media, Abdu Rozik de Bigg Boss 16 est au-dessus de Salman Khan. Alors qu’Abdu occupe la troisième place, Salman Khan est quatrième. Kapil Sharma règne sur cette liste.

Pushpa d’Allu Arjun-Rashmika Mandanna a un an

Aujourd’hui, l’année dernière, Allu Arjun et Pushpa: The Rise d’Allu Arjun et Rashmika Mandanna sont sortis en salles. Les fans ont célébré cette journée spéciale à pleine puissance. Les médias sociaux, les stars ont tendance pour la même raison.

Avatar: The Way Of Water Jour 1 Billetterie

En Inde, le film de James Cameron Avatar : The Way of Water a connu un bon succès au box-office dès le premier jour. Apparemment, il a collecté Rs 40 lakh le jour de son ouverture. Cependant, il n’a pas réussi à battre le record d’Avengers Endgame. Le film de super-héros avait rapporté Rs 53 lakh le premier jour.

Les fans de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin déçus

Les fans d’Ayesha Singh alias les fans de Sai sont déçus du scénario de l’émission Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Ils ont qualifié le précap de faux et ont exprimé leur tristesse à l’idée que Sai soit blâmé pour tout.