Trending Entertainment News Today: Shah Rukh Khan-Siddharth Anand se moque de Pathaan 2, l’échange Twitter Kangana Ranaut-Urfi Javed devient viral et plus encore

Il est temps que nous examinions qui et ce qui a fait l’actualité dans la section Entertainment News aujourd’hui. Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et Jean Abraham amélioré le lundi soir de tout le monde avec le succès du Pathan conférence de presse. Kangana Ranaut-Urfi Javed, Yash, Athiya Shetty, Dasara Teaser, Priyanka Chopra, Ileana D’Cruz et plus. De nouvelles annonces de films ont également été faites. Alors, aurons-nous un aperçu des principaux journalistes du divertissement du jour ? Continuer à lire…

La star de Shah Rukh Khan, Pathaan, dépasse Rs 500 crore

Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham aux côtés de l’équipe de Pathaan profitent du succès massif du film. En 5 jours, Pathaan a fait une affaire de plus de Rs 500 crores. L’activité mondiale de Pathaan s’est rapprochée de la défaite du film RRR réalisé par SS Rajamouli. Consultez le rapport Pathaan Box Office ici.

L’actrice de Shehzada Kriti Sanon est comparée à Urfi Javed

Kriti Sanon a été repéré dans la ville récemment. L’actrice a été vue dans une robe bleue. Elle a été comparée à Urfi Javed. Urfi est connue pour son sens de l’habillement audacieux. La tenue de Kriti Sanon a rappelé à beaucoup de fans Urf Javed. Découvrez les images ici.

Shah Rukh Khan-Siddharth Anand à venir avec Pathaan 2 ?

Shah Rukh Khan, Siddharth Anand aux côtés de Deepika Padukone et John Abraham pour la conférence de presse de Pathaan. Shah Rukh Khan et Siddharth se sont moqués de Pathaan 2. Siddharth a été interrogé sur la suite après le succès de Pathaan. Le réalisateur a laissé aux fans le soin de deviner que vu le succès de Pathaan, le prochain sera auquel les fans ont répondu Pathaan 2. Shah Rukh a également réagi à la même chose. Découvrez toute l’histoire ici.

Athiya Shetty se fait troller

Athiya Shetty et KL Rahul se sont mariés il y a quelques jours. L’actrice a été aperçue dans la ville aujourd’hui. Lorsque les paparazzis l’ont repérée, elle n’a pas attendu qu’on clique dessus. Elle a dit bonjour et est partie dans sa voiture. Les fans ont critiqué Athiya pour son attitude de lancer. Découvrez la vidéo et les réactions des internautes ici.

Kangana Ranaut RÉAGIT à Urfi Javed

Kangana Ranaut et Urfi Javed ont fait la une des journaux dans Entertainment News. Kangana avait publié un tweet disant que l’Inde était obsédée par les khans et les actrices musulmanes. Urfi avait appelé Kangana pour sa division. Kangana a réagi au tweet d’Urfi. Découvrez ce qu’elle a à dire ici.

Anurag Kashyap sur les affres de la culpabilité pour avoir refusé de rencontrer Sushant Singh Rajput

Sushant Singh Rajput est décédé en 2020. L’acteur a été retrouvé mort dans son appartement. Il avait beaucoup de films dans sa cagnotte avant de mourir. Anurag Kashyap a également révélé avoir refusé de rencontrer Sushant lorsque quelqu’un l’a contacté pour la même chose. Il a dit qu’il avait des pointes de culpabilité. Découvrez l’intégralité du reportage ici.

Le combattant est Deepika et non Hrithik Roshan

Deepika Padukone va travailler avec Hrithik Roshan dans Fighter dirigé par Siddharth Anand. Deepika a impressionné les fans avec son rôle bourré d’action et différent dans Pathaan. Shah Rukh a fait l’éloge de Deepika et a ensuite expliqué comment Deepika est Fighter dans le film. Découvrez l’intégralité du reportage ici.

Sania reçoit un accueil chaleureux à la maison

Sania Mirza et Izhaan Mirza Akhtar sont rentrés de Melbourne après avoir quitté la carrière du Grand Chelem en Australie. Sania a été accueillie par ses amis et sa famille. Même Shoaib Malik faisait partie de la fête de bienvenue. Sania et Shoaib ont fait la une des journaux pour leur séparation. Découvrez l’intégralité du reportage ici.

Priyanka Chopra assiste à l’anniversaire d’Oprah Winfrey

Oprah Winfrey a atteint 69 ans le 29 janvier. Et elle a fêté son anniversaire avec beaucoup de célébrités hollywoodiennes. Priyanka Chopra, Sharon Stone, Cindy Crawford, Sofia Vergara, Jessica Alba, Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Kris Jenner et d’autres beautés et célébrités faisaient partie de la grande fête.

Découvrez la vidéo de Priyanka Chopra à la fête d’anniversaire d’Oprah ici :

Metro In Dino obtient une date de sortie

Sara Ali Khan, Aditya Roy Kapur, Ali Fazal, Neena Gupta, Pankaj Tripathi, Fatima Sana Shaikh, Anupam Kher et Konkona Sen Sharma avec Metro In Dino ont une date de sortie. L’actrice a partagé un collage du casting et a annoncé la date de sortie. Sara a révélé que le 8 décembre 2023 sera la sortie de Metro In Dino. Découvrez les messages ici :

Shehzada est reportée

Shehzada, la vedette de Kartik Aaryan et Kriti Sanon, a été repoussée à une date ultérieure. Le film devait sortir le 17 février 2023. Cependant, récemment, Aman Gill a déclaré à ETimes qu’ils avaient reporté le film d’une semaine par respect pour Shah Rukh.

La star du KGF, Yash, jouera-t-elle ensuite Raavan ?

Eh bien, Yash est très demandé en tant qu’acteur. Il a gagné beaucoup de cœurs avec ses côtelettes d’acteur et en tant que Rocky Bhai. On dit que la star du film de réalisateur de Nitesh Tiwari, Ranbir Kapoor, aura Yash dans un rôle clé. Selon les rapports, Raavan sera essayé par Yash dans le film. Découvrez l’intégralité du reportage ici.

Thalapathy collabore à nouveau avec Lokesh

7 Screen Studios ont profité de leur pseudo Twitter pour annoncer le prochain film de Thalapathy Vijay. Actuellement intitulé Thalapathy 67, le film sera la deuxième sortie de Lokesh Kanagaraj. Anirudh Ravichander travaillera sur la musique. Le casting technique a été annoncé. Découvrez le tweet ici:

La seule & unique marque #Thalapathy67est fièrement présenté par @7screenstudio ? Nous sommes ravis de vous présenter officiellement l’annonce de notre projet le plus prestigieux Nous sommes ravis de collaborer avec #Thalapathie @actorvijay Monsieur, pour la troisième fois. @Dir_Lokesh pic.twitter.com/0YMCbVbm97 Studio à sept écrans (@7screenstudio) 30 janvier 2023

Regardez la vidéo du film de production de Photo-Folio de J-Hope ici :

Bientôt, le Photo-Folio de J-Hope alias Jung Hoseok sortira. Le rappeur BTS déposera une séance photo intéressante intitulée All New Hope. Bangtan TV a laissé tomber le teaser de la même chose qui est devenu viral instantanément.

