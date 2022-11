Trending Entertainment News Today : Shah Rukh Khan s’est lancé un défi physique à Pathaan ; Ranveer Singh se sépare de YRF et plus

Le monde du divertissement a bourdonné toute la journée pour diverses raisons. De Ranveer Singh prévoyant de quitter l’agence de gestion des talents YRF à Navya Naveli Nanda s’adressant à la déclaration de Jaya Bachchan sur son podcast, voici les principales nouvelles tendances du divertissement aujourd’hui.

Navya parle de la déclaration de Jaya Bachchan

Navya Naveli Nanda a répondu aux déclarations faites par Jaya Bachchan sur son podcast où elle avait dit qu’elle n’avait aucun problème à avoir un enfant hors mariage. Découvrez l’histoire complète ici.

Radhika Apte mécontente de Vikram Veda

Radhika Apte a exprimé son mécontentement face à son petit rôle dans Hrithik Roshan et la vedette de Saif Ali Khan Vikram Vedha et a souhaité que son rôle de Priya aurait pu être plus long. Découvrez l’histoire complète ici.

Ranveer Singh se sépare de YRF

Ranveer Singh, qui est devenu une star du jour au lendemain avec son premier film avec Yash Raj Films, aurait maintenant l’intention de se séparer de l’agence de gestion des talents YRF. Ranveer a figuré dans de nombreux films YRF qui sont devenus des succès stellaires. Découvrez l’histoire complète ici.

Bipasha Basu affiche son baby bump

Bipasha Basu a récemment opté pour une séance photo de maternité époustouflante dans laquelle elle a été vue exhibant sa bosse de bébé adulte. Sa séance photo a rappelé aux gens la séance photo de maternité de Rihanna. Découvrez l’histoire complète ici.

Pathaan : Shah Rukh Khan s’est lancé un défi physique

Le réalisateur Siddharth Anand a révélé que Shah Rukh Khan s’était physiquement mis au défi pour son rôle dans Pathaan, ce qui a époustouflé tout le monde. Le teaser de Pathaan est sorti le jour de l’anniversaire de SRK. Shah Rukh Khan a réussi à impressionner les fans avec son corps ciselé. Découvrez l’histoire complète ici.