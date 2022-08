Trending Entertainment News Today: Shah Rukh Khan rejette Don 3, Tanushree Dutta trollé pour sa prise de poids et plus

Des rapports de Shah Rukh Khan rejetant le Don 3 de Farhan Akhtar à l’actrice Aashiq Banaya Aapne Tanushree Dutta se faisant piéger pour sa prise de poids à Bipasha Basu révélant qu’elle veut une petite fille ou un petit garçon; de nombreux films et célébrités ont fait la une des journaux aujourd’hui. Si vous avez manqué une mise à jour importante ou des nouvelles sur votre star préférée, ne vous inquiétez pas car nous sommes ici avec le résumé de tout ce qui s’est passé dans l’industrie du divertissement aujourd’hui. Vous trouverez ci-dessous la liste des nouvelles tendances en matière de divertissement

Shah Rukh Khan rejette Don 3 ? À la recherche de films plus intéressants ? Voici ce que nous savons

Les fans de Shah Rukh Khan attendaient avec impatience de savoir quand il commencerait à tourner pour Don 3. Mais, la torsion est que selon un rapport de Bollywood Hungama, l’acteur a rejeté le troisième opus de Don.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/news-gossip/shah-rukh-khan-rejects-don-3-scouring-for-more-interesting-films-heres-what-we-know-entertainment-news-2170382/

Bipasha Basu vient-il de dire si Karan Singh Grover et elle attendent un garçon ou une fille ?

Bipasha Basu et Karan Singh Grover attendent actuellement leur premier enfant ensemble. Récemment, l’actrice a révélé ce qu’elle voulait ; une petite fille ou un petit garçon.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/news-gossip/did-bipasha-basu-just-hint-at-whether-karan-singh-grover-and-she-are-expecting-a-boy-or-a- girl-entertainment-news-bollywood-heroine-2170214/

Koffee With Karan 7 : Kriti Sanon révèle qu’elle a été rejetée pour le rôle d’Alia Bhatt dans Student Of The Year ; ne manquez pas la réaction de Karan Johar et Tiger Shroff

Kriti Sanon et Tiger Shroff seront vus dans le prochain épisode de Koffee With Karan 7 de Karan Johar, et une promo de leur épisode a été publiée. Dans la promo, Kriti révèle qu’elle avait auditionné pour Student Of The Year, la première partie.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/web-series/koffee-with-karan-7-kriti-sanon-reveals-she-was-rejected-for-alia-bhatts-role-in-student-of-the- année-ne-pas-manquer-karan-johar-et-tiger-shroffs-reaction-entertainment-news-bo-2170063/

Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan : Nouveau titre chanceux pour Salman Khan ? Brisera-t-il le box-office? Lire les prédictions astrologiques

Après Kabhi Eid Kabhi Diwali et Bhaijaan, Salman Khan a finalement décidé du titre de son prochain film et c’est Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. Maintenant, un astrologue a prédit si ce titre portera chance au film ou non.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/news-gossip/kisi-ka-bhai-kisi-ki-jaan-new-title-lucky-for-salman-khan-will-shatter-box-office-read-astrological- prédictions-bollywood-entertainment-news-2169853/

Tanushree Dutta est brutalement honteuse pour son poids; les internautes disent ‘Kya halat bana rakhi hai’ [VIEW PICS]

Après un long moment, Tanushree Dutta a récemment été repéré lors d’un événement. L’actrice portait un sari noir et était magnifique dedans. Mais quelques internautes lui ont fait honte en raison de sa prise de poids.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/photos/tanushree-dutta-gets-brutally-body-shamed-for-her-weight-netizens-say-kya-halat-bana-rakhi-hai-view-pics-bollywood- galeries-entertainment-news-2169810/