Trending Entertainment News Today: Shah Rukh Khan accueille les fans à l’extérieur de Mannat, Alia Bhatt deuxième vérité sur la grossesse, KL Rahul-Athiya Shetty sangeet et plus

Il est temps de donner un aperçu de qui et de quoi a fait l’actualité dans la section Entertainment News aujourd’hui. Nous avons les meilleures étoiles Shah Rukh Khan, Alia Bhatt, Kartik Aaryan sur la liste. Depuis KL Rahul et Athiya Shetty se marient bientôt, ils ont fait la une des journaux pour leurs fonctions pré-mariage. Ranbir Kapoor, Sonali Bendre et d’autres ont fait l’actualité aujourd’hui. Rencontrons les actualités du divertissement du jour :

Réservations à l’avance Pathaan

Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham, le film vedette Pathaan sortira le 25 janvier 2023. Et ce n’est que dans quelques jours. Les réservations anticipées pour Pathaan jusqu’au dimanche soir ont été révélées et il a vendu beaucoup de billets juste pour le premier jour. Ça va être un week-end de cinq jours pour Pathaan et son buzz est super élevé. Consultez les derniers rapports de réservation à l’avance ici.

Alia Bhatt est-elle enceinte pour la deuxième fois ? Voici la vérité

Alia Bhatt n’est pas seulement une actrice, productrice et entrepreneure phénoménale, mais aussi une épouse et une mère. Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ont accueilli une petite fille en novembre de l’année dernière. Les deux sont occupés à être les parents de la petite Raha. Et au milieu de tout cela, des rumeurs font surface selon lesquelles Alia est enceinte pour la deuxième fois. Mais ce n’est pas vrai. Voici la vérité.

Kartik Aaryan clarifie la chute avec Karan Johar

Kartik Aaryan et Karan Johar allaient travailler ensemble sur un film appelé Dostana 2. Cependant, les deux ont eu des retombées présumées. C’était l’une des plus grandes nouvelles de l’Entertainment News à l’époque. On a dit que Kartik avait refusé le film à cause de l’argent. Eh bien, laissez KArtik Aaryan vous dire la vérité lui-même. Voici ce qu’il doit dire.

Athiya Shetty-KL Rahul Sangeet photos

La fille de Suniel Shetty, Athiya Shetty, et Sangeet Sandhya de KL Rahul sont arrivés il y a quelques heures à Khandala. Il a été suivi par beaucoup de célébrités et de joueurs de cricket. Le DJ jouait de la musique, il y avait une équipe variée de chefs servant des spécialités et plus encore. Découvrez les images des visuels des fonctions pré-mariage d’Athiya-Rahul ici.

Shah Rukh Khan salue ses fans

Shah Rukh Khan est sorti chez lui pour saluer les fans qui étaient venus le voir à l’extérieur de Mannat. Shah Rukh lui-même et son manager Poja Dadlani ont partagé la vidéo de la même chose en ligne. La manie de masse avant la sortie de Pathaan est une preuve que SRK va avoir un retour à succès.

Regardez la vidéo de Shah Rukh Khan saluant ses fans devant Mannat ici :

Suniel Shetty salue les papas

Suniel Shetty et Mana Shetty vont bientôt marier leur fille à KL Rahul. L’acteur a été vu en train de discuter avec les médias réunis pour couvrir la cérémonie du sangeet d’Athiya Shetty et KL Rahul. Il s’est assuré que les paps avaient de la nourriture, de l’eau et aussi un service de toilettes disponibles. Son geste bienveillant a conquis beaucoup de cœurs.

Regardez la vidéo de Suniel Shetty saluant les paparazzis ici :

Rashmika Mandanna sur aucun rôle dans Varisu

Rashmika Mandanna a récemment été vue dans Varisu avec Thalapathy Vijay. Rashmika avait très peu de rôle dans le film. Dans une interaction récente, l’actrice de Mission Majnu a abordé la même chose. Et Rashmika a dit qu’elle n’avait aucun problème à n’avoir rien à faire dans le film. Découvrez ce qu’elle a à dire ici.

Ranbir Kapoor écrit une note pour un fan ; regardez la vidéo ci-dessous :

L’acteur de Tu Jhoothi ​​Main Makkaar, Ranbir Kapoor, a été aperçu à l’aéroport aujourd’hui. L’acteur a rencontré un fan à l’aéroport. Une vidéo de Ranbir écrivant une note pour un fan tout en signant un autographe devient virale en ligne.

La vidéo de Sonali Bendre devient virale, regardez ici :

Sonali Bendre a utilisé sa poignée de médias sociaux pour partager une vidéo réalisée par des fans de ses clips des années 90 sur des emplois de mannequin et d’acteur. L’actrice a fait beaucoup de gros titres. Sonali n’a pas changé d’un poil et est toujours aussi jolie. Tabu, Jay Bhanushali, Ayushmann Khurrana, Pashmina Roshan et bien d’autres n’arrêtaient pas de s’extasier sur l’actrice.

Sidharth Malhotra parle de travailler avec Shah Rukh Khan pendant My Name Is Khan

Dans une récente interview, l’acteur de Mission Majnu, Sidharth Malhotra, a parlé de son travail avec Shah Rukh Khan. Il n’était pas entré dans l’industrie en tant qu’acteur à l’époque. Sidharth a travaillé comme AD sur My Name Is Khan. Sidharth a révélé qu’il était très nerveux lorsqu’il utilisait le clap avant le tir. Il se souvient avoir répété la même chose. Sidharth a également révélé qu’une fois que lui et Shah Rukh étaient sur un lieu et qu’ils étaient arrivés plus tôt que les autres. Shah Rukh lui a donné des conseils pour vérifier comment les lieux peuvent aider le plan ou une scène. Le respect de Sidharth pour lui augmenta de plus en plus.