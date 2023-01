Trending Entertainment News Today: Salman Khan, Shah Rukh Khan au mariage de KL Rahul-Athiya Shetty, Priyanka Chopra devient la première star indienne à faire la couverture de British Vogue

Ce fut une journée très mouvementée pour le monde du divertissement. Tous les regards sont tournés vers le mariage de KL Rahul et Athiya Shetty. Sherlyn Chopra s’est rendue sur les réseaux sociaux pour dire que Rakhi Sawant avait été arrêté par la police d’Andheri. Priyanka Chopra est devenue la première Indienne et Sud-Asiatique à faire la couverture de British Vogue. Voici un aperçu de l’actualité du divertissement….

Noces de KL Rahul-Athiya Shetty : SRK, Salman et Virat seront présents

KL Rahul et Athiya Shetty se marient le 23 janvier 2023. Le mariage aura lieu à Jahaan, la ferme Khandala de Suniel Shetty. Les planificateurs d’événements organisent tout pour le mariage qui se déroulera dans le style traditionnel de l’Inde du Sud. Shah Rukh Khan, Salman Khan, Rohit Sharma et Virat Kohli sont quelques-uns des invités vedettes. La maison de Mumbai de KL Rahul a été décorée.

Priyanka Chopra est la première star indienne en couverture du Vogue britannique

Priyanka Chopra est devenue la première star indienne à faire la couverture de British Vogue. La diva a organisé une projection à Los Angeles du film RRR de SS Rajamouli. Comme nous le savons, la campagne pour les Oscars bat son plein. Priyanka Chopra est également ambassadrice de l’ONU et sa marque de soins capillaires se porte bien à l’étranger et en Inde.

Jacqueline Fernandez – Nora Fatehi devient témoin dans l’affaire Sukesh Chandrashekhar

Les actrices Jacqueline Fernandez et Nora Fatehi sont devenues témoins dans l’affaire Sukesh Chandrashekhar EOW. Les dames ont raconté comment il les avait trompées toutes les deux. Jacqueline Fernandez a déclaré qu’il l’avait trompée et avait ruiné sa vie et sa carrière. Elle a révélé les détails du cadeau. Nora Fatehi a déclaré que Sukesh Chandrashekhar lui avait demandé d’être sa petite amie.

Zareen Khan se fait honte à l’aéroport pour avoir enfilé une robe courte

Zareen Khan a eu honte lorsqu’elle a été vue à l’aéroport dans une robe courte. L’actrice portait une robe en jersey et les gens ont laissé des commentaires vraiment méchants. Zareen Khan a été vue dans un clip vidéo avec Umar Riaz.

Le commentaire de Ranbir Kapoor sur le vieillissement est moqué de manière hilarante sur les réseaux sociaux /

Ranbir Kapoor et Alia Bhatt étaient les principaux invités du Mumbai Press Club où le calendrier annuel a été dévoilé. Le couple était de bonne humeur et ils ont vu toutes leurs photos prises par les papas. Ranbir Kapoor a déclaré de façon hilarante que la presse était son ennemie.

Rakhi Sawant arrêté par la police suite à la plainte de Sherlyn Chopra

Sherlyn Chopra a déclaré que Rakhi Sawant avait été arrêté par les flics d’Andheri. Cela s’est produit après qu’elle ait porté plainte. Rakhi Sawant est soumise à un stress extrême car sa mère est malade.

