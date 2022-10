Trending Entertainment News Today: Salman Khan quitte No Entry Mein Entry; L’avocat de Jacqueline Fernandez se déclare innocent et plus

L’industrie du divertissement semble connaître beaucoup de hauts et de bas. De Salman Khan qui aurait quitté No Entry Mein Entry après ses retombées avec Boney Kapoor à l’avocat de Jacqueline Fernandez affirmant que l’actrice était innocente dans l’affaire Sukesh Chandrasekhar, voici les nouvelles les plus tendances du divertissement aujourd’hui.

Sidharth Malhotra rencontre Kiara

Lors de la projection spéciale de Thank God, Sidharth Malhotra est tombé sur sa petite fan nommée Kiara et l’acteur n’a pas arrêté de rougir. Découvrez l’histoire complète ici.

Jacqueline Fernandez est innocente, affirme son avocat

Après que l’escroc Sukesh Chandrasekhar ait écrit une note manuscrite, l’avocat de Jacqueline Fernandez a affirmé que l’actrice était innocente dans l’affaire de blanchiment d’argent. Découvrez l’histoire complète ici.

Salman Khan sort de No Entry Mein Entry

No Entry Mein Entry était censé rouler en janvier 2023, mais Salman Khan aurait quitté le film après ses retombées avec Boney Kapoor sur les droits du film. Découvrez l’histoire complète ici.

Saif Ali Khan parle des jeunes stars

Saif Ali Khan a parlé de l’importance accordée aux jeunes stars plus jeunes et a révélé comment lui et Kareena Kapoor Khan préparaient Taimur pour la même chose. Découvrez l’histoire complète ici.

Kalki Koechlin sur le typage

Kalki Koechlin s’est ouverte sur le fait d’être typée dans l’industrie cinématographique en raison de sa couleur de peau et de la façon dont cela la frustre en tant qu’actrice. Découvrez l’histoire complète ici.