Trending Entertainment News Today : Salman Khan dans le remake d’un super hit des années 80 ; Priyanka Chopra réagit à la pêche à la traîne de Sushmita Sen ; Mise à jour Bedhadak de Shanaya Kapoor et plus

Le monde du divertissement a été très excitant aujourd’hui et nous vous apportons un résumé de toutes les nouvelles tendances de Bollywood du jour. De Salman Khan dans le remake d’un super hit des années 80 ; Priyanka Chopra réagit à la pêche à la traîne de Sushmita Sen ; Mise à jour Bedhadak de Shanaya Kapoor et plus encore; Voici un aperçu des principales nouvelles de divertissement tendance aujourd’hui.

Bedhadak : Le premier film de Shanaya Kapoor est-il mis de côté ? La vérité est enfin sortie

La fille de Sanjay Kapoor et Maheep Kapoor, le premier film de Shanaya Kapoor Bedhadak a été annoncé il y a quelques mois. Selon certaines informations, Bedhadak a été soit suspendu, soit reporté indéfiniment. Mais, maintenant, enfin, la vérité est sortie. L’équipe du film a partagé la déclaration officielle et a confirmé que le film est sur la bonne voie et qu’il sortira au début de l’année prochaine. Actuellement, les acteurs font des séances de lecture de scénario et suivent des ateliers. Lis

Aamir Khan prévoit de réunir Salman Khan-Shah Rukh Khan pour un film réalisé par AR Murugadoss

Salman Khan et Shah Rukh Khan vont à nouveau se réunir au cinéma. Aamir Khan semble avoir joué un rôle central en réunissant Salman Khan et Shah Rukh Khan dans un film dirigé par AR Murugadoss. Apparemment, SRK et Salman ont aimé l’idée du scénario et il y a eu une réunion secrète entre les acteurs qui a eu lieu. AR Murugadoss avait approché Aamir avec l’idée de réunir deux superstars. Lis.

Salman Khan jouera dans REMAKE d’un film multi-stars à succès des années 80

Salman Khan est sur le point de jouer dans un autre remake du film multi-stars de Bollywood. Une source bien placée au sein de l’industrie a informé en exclusivité BollywoodLife que Salman est en pourparlers pour lancer l’acteur dans un reste qui était un projet à 3 héros. Le film était sorti la même année que Maine Pyar Kiya de Salman Khan. Lis

Dunki BTS: la photo de Shah Rukh Khan a FUITE alors qu’il tourne à Londres

La photo de Shah Rukh Khan des tournages de Dunki a été divulguée sur les réseaux sociaux et les fans sont gaga de sa dernière apparition. Shah Rukh Khan tourne actuellement à Londres pour son prochain film Dunki. L’acteur a enfilé une chemise à carreaux et l’a associée à un pantalon noir. Il a également été vu portant un bracelet et avait l’air beau dans un look robuste. Lis.

Priyanka Chopra réagit après que Sushmita Sen ait riposté aux trolls pour l’avoir qualifiée de “chercheuse d’or” pour sa relation avec Lalit Modi

Priyanka Chopra, qui est une ardente fan de Sushmita Sen, salue l’actrice pour avoir applaudi les trolls pour avoir appelé un chercheur d’or. Elle a laissé un commentaire qui disait: “Dis-leur à la reine”, avec un emoji de feu. Sushmita a écrit une longue note tout en ripostant au troll et a écrit: “Parfaitement centré dans mon être et ma conscience, j’aime la façon dont la nature fusionne toute sa création pour faire l’expérience de l’unité et à quel point nous sommes divisés, lorsque nous brisons cet équilibre. C’est déchirant de voir à quel point le monde qui nous entoure devient misérable et malheureux”. Elle a en outre écrit : “Les soi-disant intellectuels avec leurs idiosyncrasies. Les ignorants avec leurs commérages bon marché et parfois drôles. Les amis que je n’ai jamais eus et les connaissances que j’ai ‘Je ne les ai jamais rencontrés. Tous partagent leurs grandes opinions et leur connaissance approfondie de ma vie et de mon personnage en monétisant le ‘Gold Digger’ jusqu’au bout !!! Ah ces génies !!!” Lis.