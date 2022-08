Trending Entertainment News Today: Saba Ali Khan trollé pour avoir omis Amrita Singh des mamans Pataudi; Amitabh Bachchan teste positif pour Covid-19 et plus

Le monde du divertissement a été très excitant aujourd’hui et nous vous apportons un résumé de toutes les nouvelles tendances de Bollywood du jour. De la sœur de Saif Ali Khan, Saba Ali Khan, accusée d’avoir omis Amrita Singh et ses enfants Sara Ali Khan et Ibrahim Ali Khan, des mères et bébés Pataudi à Amitabh Bachchan testé positif pour Covid-19, voici un aperçu des principales nouvelles tendances du divertissement aujourd’hui.

Raju Srivastava Health Update: le comédien vedette toujours aux soins intensifs

Mise à jour sur la santé de Raju Srivastava : le comédien vedette est toujours sous respirateur ; c’est là que les gens espèrent qu’il reprendra conscience. Découvrez l’histoire complète ici.

Saba Ali Khan trollé pour ne pas avoir ajouté Amrita Singh, Sara Ali Khan, Ibrahim dans la photo des mamans et des bébés de Pataudi

Saba Ali Khan se fait troller par des internautes pour ne pas avoir ajouté de photos d’Amrita Singh, Sara Ali Khan et Ibrahim Ali Khan dans une vidéo de collage familial ; les fans demandent si Amrita n’est pas aussi un grand parent. Découvrez l’histoire complète ici.

Shamshera: la star de Ranbir Kapoor-Vaani Kapoor est massivement trollée après la sortie d’OTT, les internautes soulignent une GROSSE gaffe

Ranbir Kapoor et Vaani Kapoor star Shamshera sont sortis récemment sur OTT, et le film est suivi pour une GROSSE gaffe. Découvrez l’histoire complète ici.

La nouvelle maman Sonam Kapoor sur l’éducation de son enfant en Inde

Sonam Kapoor Ahuja et son mari, l’homme d’affaires Anand Ahuja, ont eu la chance d’avoir un petit garçon le 20 août. Elle a récemment déclaré qu’il y aurait des problèmes de confidentialité pour élever son enfant en Inde plutôt qu’à Londres. Cependant, elle et son mari n’ont pas encore décidé. Découvrez l’histoire complète ici.

Mariage d’Athiya Shetty et KL Rahul: Suniel Shetty révèle quand le duo se mariera

Suniel Shetty a rompu son silence sur la rumeur du mariage de sa fille Athiya Shetty avec KL Rahul. Les deux ont officialisé leur relation l’année dernière. Découvrez l’histoire complète ici.

Amitabh Bachchan teste positif au Covid-19 pour la deuxième fois

Amitabh Bachchan a été testé positif au Covid-19 pour la deuxième fois. Il s’est rendu sur Twitter pour partager une mise à jour sur son état de santé et a également demandé à ceux qui sont entrés en contact avec lui de se faire tester. Découvrez l’histoire complète ici.