Trending Entertainment News Today : Ranveer Singh pose complètement nue ; Sushmita Sen à nouveau à la traîne pour des «bouteilles de vodka» dans un joyeux selfie et plus

Le monde du divertissement a été très excitant aujourd’hui et nous vous apportons un résumé de toutes les nouvelles tendances de Bollywood du jour. De Ranveer Singh qui a cassé Internet avec sa séance photo nue à Sushmita Sen qui s’est fait piéger pour des “bouteilles de vodka” dans son joyeux selfie, voici un aperçu des principales nouvelles tendances du divertissement aujourd’hui.

Samantha Ruth Prabhu admet avoir eu des rancunes avec Naga Chaitanya après la séparation

Sur Koffee With Karan 7, Samantha a parlé de rancune avec son ex-mari Naga Chaitanya, ajoutant que leur séparation n’était pas à l’amiable. Découvrez l’histoire complète ici.

Ranveer Singh s’ouvre sur le fait de poser complètement nue pour un magazine : “C’est si facile pour moi d’être physiquement nue”

Cette fois, Ranveer Singh a décidé de ne porter que sa peau et rien d’autre. Il s’est complètement déshabillé et a posé nu pour le magazine Paper et a cassé Internet avec son avatar de Dieu grec. Découvrez l’histoire complète ici.

Bande-annonce Liger: Karan Johar s’ouvre sur la préférence de Janhvi Kapoor par rapport à Sara Ali Khan dans Koffee avec Karan 7

Karan Johar a été interrogé par un journaliste sur la véracité des rumeurs selon lesquelles il aurait favorisé Janhvi Kapoor par rapport à Sara Ali Khan dans le deuxième épisode de Koffee avec Karan saison 7. Découvrez toute l’histoire ici.

Gurmeet Choudhary exhibe son b * tt en sous-vêtements minuscules

Gurmeet Choudhary a maintenant rejoint Hrithik Roshan, John Abraham, Tiger Shroff, Varun Dhawan, Ranveer Singh et Shahid Kapoor dans la ligue de derriere la plus chaude, qui ont fait baver leurs fans sur leurs fesses sinueuses. Découvrez l’histoire complète ici.

Ranbir Kapoor révèle que lui et Alia Bhatt ont commencé à construire la crèche du bébé

Ranbir Kapoor et Alia Bhatt marchent vers la parentalité. Alors qu’il fait la promotion de Shamshera, Ranbir parle franchement de la même chose. Découvrez l’histoire complète ici.

Sushmita Sen se fait à nouveau brutalement troller après que des internautes aient repéré des «bouteilles de vodka» dans son nouveau selfie «heureux»

Le dernier selfie de Sushmita Sen reçoit beaucoup de contrecoups alors que les internautes repèrent des bouteilles de vodka dans sa voiture. Découvrez l’histoire complète ici.