Trending Entertainment News Today : Ranveer Singh a été accusé d’obscénité pour une séance photo nue ; Tiger Shroff-Disha Patani se séparent et plus

Le monde du divertissement a été très excitant aujourd’hui et nous vous apportons un résumé de toutes les nouvelles tendances de Bollywood du jour. De Ranveer Singh qui a été réservé pour obscénité pour une séance photo nue à Tiger Shroff et Disha Patani qui l’auraient appelé après 6 ans de fréquentation, voici un aperçu des principales nouvelles tendances du divertissement aujourd’hui.

Urfi Javed SLAMS tout le monde en donnant “son exemple” après que Ranveer Singh ait été condamné pour obscénité ; rappelle comment elle a été honteuse

Après que Ranveer Singh ait été réservée pour obscénité pour une séance photo nue et ait comparé ses photos avec celles d’Urfi Javed, elle a critiqué les gens en leur rappelant à quel point elle avait été honteuse et soumise à des critiques brutales pendant tout ce temps. Découvrez l’histoire complète ici.

Sana Khan révèle pourquoi elle a quitté le showbiz et a choisi de porter le hijab pour toujours dans la vie

L’ancienne actrice Sana Khan a parlé de souffrir de dépression et de s’éloigner des films et de la télévision. Malgré tout, elle n’était pas heureuse. Elle se voyait brûler dans la tombe et cela l’envisageait de changer de vie. Découvrez l’histoire complète ici.

Ranveer Singh accusé d’obscénité pour une séance photo nue, blessant les sentiments et insultant la pudeur des femmes

Ranveer Singh a cassé Internet avec sa séance photo nue pour le magazine Paper, mais cela lui a maintenant causé des ennuis. L’acteur a été condamné par la police de Mumbai pour obscénité, blessant les sentiments des femmes en général et insultant leur pudeur. Découvrez l’histoire complète ici.

Tiger Shroff et Disha Patani se sont-ils séparés après six ans de relation ? La star de WAR “n’est pas affectée” par la scission ?

Selon un article paru dans un quotidien de premier plan, les tourtereaux de longue date Disha Patani et Tiger Shroff ont décidé d’arrêter. Le couple était officieusement ensemble pendant six longues années. Découvrez l’histoire complète ici.

Kartik Aaryan demande à Shah Rukh Khan s’il a regardé Bhool Bhulaiyaa 2

Une vidéo a récemment attiré l’attention de tous, dans laquelle on pouvait voir Shah Rukh Khan et Kartik Aaryan échanger un moment adorable. Kartik a maintenant révélé le sujet de sa brève conversation avec SRK. Découvrez l’histoire complète ici.