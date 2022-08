Trending Entertainment News Today: Ranbir Kapoor s’excuse d’avoir fait honte à Alia Bhatt, enceinte; Le teaser Vikram Vedha de Hrithik-Saif impressionne les fans et plus encore

Le monde du divertissement a été très excitant aujourd’hui et nous vous apportons un résumé de toutes les nouvelles tendances de Bollywood du jour. De Ranbir Kapoor s’excusant d’avoir fait honte à sa femme enceinte Alia Bhatt lors d’une session en direct à Hrithik Roshan et Saif Ali Khan donnant un coup de poing fort avec le teaser de Vikram Vedha, voici un aperçu des nouvelles les plus tendances du divertissement aujourd’hui.

Archana Puran Singh est comparé au look Haddi de Nawazuddin Siddiqui

Les internautes ont trouvé que le look Haddi de Nawazuddin Siddiqui avait une ressemblance frappante avec l’apparence du juge Archana Puran Singh du Kapil Sharma Show. Elle a maintenant partagé sa réaction sur la comparaison. Découvrez l’histoire complète ici.

Jawan : Thalapathy Vijay fera une apparition dans la vedette de Shah Rukh Khan ?

Une photo de Shah Rukh Khan et Thalapathy Vijay est devenue virale et les fans pensent qu’elle provient des décors de Jawan. Mais, voici la vérité. Découvrez l’histoire complète ici.

Mandakini parle de sa scène d’allaitement et de son grand spectacle de décolleté dans Ram Teri Ganga Maili

Au cours de son interaction avec les médias, l’actrice d’antan Mandakini a parlé de sa scène d’allaitement populaire et de son grand spectacle de décolleté dans Ram Teri Ganga Maili et a déclaré qu’aujourd’hui, tout tourne autour de la sexualité. Découvrez l’histoire complète ici.

Teaser de Vikram Vedha : Hrithik Roshan, la star de Saif Ali Khan a l’air brut et granuleux

Alors que le teaser de Vikram Veda est apprécié, beaucoup de gens ne semblent pas avoir apprécié le look et les performances de Hrithik Roshan, de nombreux internautes affirmant qu’il ne représente même pas 10% de ce que Vijay Sethupathi était dans l’original. Découvrez l’histoire complète ici.

Ranbir Kapoor s’excuse après avoir été massivement trollé pour ses commentaires sur la prise de poids pendant la grossesse d’Alia Bhatt

Ranbir Kapoor s’est adressé à la pêche à la traîne et s’est excusé pour son très mauvais sens de l’humour. La star de Brahmastra a déclaré qu’il aimait sa femme Alia Bhatt avant qu’elle n’entre dans sa vie et qu’il ne ferait jamais rien pour la blesser. Découvrez l’histoire complète ici.

Saba Ali Khan Pataudi se défend de ne pas avoir publié la photo d’Amrita Singh après s’être fait troller

Saba Ali Khan a finalement réagi à la pêche à la traîne pour ne pas avoir ajouté la photo d’Amrit Singh dans son message familial spécial et s’est défendue de la manière la plus subtile possible, ce qui ne vous convaincra peut-être pas. Découvrez l’histoire complète ici.