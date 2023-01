Trending Entertainment News Today : Ranbir Kapoor contrarié par Neetu Kapoor ; Farah Khan entre dans Bigg Boss 16 pour soutenir Sajid Khan et plus

Le dimanche a été assez divertissant. De nombreuses stars de Bollywood, d’Hollywood et de l’industrie cinématographique du Sud ont fait la une des journaux. Parmi les meilleurs, Ranbir Kapoor est resté au pouvoir. Une vidéo de lui avec Neetu Kapoor et Alia Bhatt est devenue virale sur les réseaux sociaux et les internautes ont eu des réactions drastiques. De plus, la semaine de la famille Bigg Boss 16 a laissé beaucoup d’émotions lorsque Farah Khan est entrée dans la maison pour rencontrer Sajid Khan. La star du KGF, Yash, a fêté son anniversaire aujourd’hui. Sans plus tarder, voici toutes les principales mises à jour.

Ranbir Kapoor s’est-il fâché contre Neetu Kapoor ?

Dans une vidéo devenue virale, on pouvait voir Neetu Kapoor donner des instructions aux paps au-dessus des lumières. Alors qu’elle leur demande de bouger, Ranbir Kapoor debout à côté d’elle peut être vue en train de la calmer. Les internautes ont estimé que RK s’était fâché avec Neetu Kapoor pour la même chose. Mais cela ne semble pas être le cas.

Farah Khan entre dans Bigg Boss 16

Dans la nouvelle promo de Bigg Boss 16, on peut voir la réalisatrice de Bollywood Farah Khan entrer dans la maison de Bigg Boss 16 pour rencontrer son frère Sajid Khan. Ils partagent un moment d’émotion alors qu’ils sont tous les deux en larmes. Elle félicite également MC Stan, Shiv Thakare et Abdu Rozik pour leur soutien à Sajid Khan.

Les fans d’Anupamaa jaillissent du baiser d’Anu et Anuj

L’émission de télévision Anupamaa figure parmi les meilleures des charts TRP. Le dernier scénario avait Anu et Anuj Kapadia devenir tous romantiques. Ils s’embrassent et cela a laissé les fans jaillir fort.

KGF 3 annoncé pour l’anniversaire de Yash ?

Alors que la star de Kannada, Yash, fête son anniversaire aujourd’hui, une grande annonce est venue de la maison de production Hombale Films qui a fait allusion à une grande mise à jour à venir. Le tweet a laissé les fans de Yash vouloir plus d’informations et KGF 3 a commencé à suivre la tendance sur Twitter. Apparemment, le film peut aller sur les planchers en 2025.

#KGFChapter2 était un Gargantuesque, attendant bientôt un autre Monstre. À l’homme qui a façonné le rêve et l’a amené au-delà. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire à bascule notre Rocking Star @LeNomEstYash. Passez un bon moment et une année phénoménale à venir !#HBDRockingStarYash #HombaleFilms pic.twitter.com/A5ZR3FWcvH Hombale Films (@hombalefilms) 8 janvier 2023

Nysa Devgn impressionne les fans avec son avatar desi

Ce matin, Nysa Devgn a été coiffée avec sa mère Kajol au temple Siddhivinayak à Mumbai. Elle était vêtue d’un salwar-kameez blanc et d’une dupatta. Les internautes étaient impressionnés par son avatar desi.

Taimur rencontre Raha Kapoor

Aujourd’hui, Kareena Kapoor Khan, Saif Ali Khan et leur fils Taimur Ali Khan ont rendu visite à Ranbir Kapoor et Alia Bhatt pour rencontrer leur fille nouveau-née Raha Kapoor. Les vidéos et les photos sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

Urvashi Rautela se fait troller pour avoir porté des bas déchirés

Urvashi Rautela a été maculé aujourd’hui à l’aéroport. Elle était vêtue d’une courte robe rose avec des bas noirs. Cependant, ses bas ont été déchirés et les internautes l’ont traquée pour la même chose. Les trolls ont même traîné dans Rishabh Pant.

Découvrez la vidéo d’Urvashi Rautela ci-dessous :