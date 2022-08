Trending Entertainment News Today: Quand Mike Tyson a presque assommé Vijay Deverakonda, Nikki Tamboli en costume de Catwoman et plus

De Mike Tyson presque assommant Ligre costar Vijay Devérakonda et Nikki Tamboli dans un Catwoman suite à, Nysa Devgan se faire dorloter dans un salon, Chanson de Mann Jogiya bande-annonce, et Kareena Kapoorune journée avec Saïf Ali Khan et Taïmur; il est temps de revenir sur tout ce qui s’est passé aujourd’hui dans le monde du divertissement. Voici tout ce qui a fait la une des journaux pour arriver au nouvelles tendances du divertissement aujourd’hui… Ergo, il est temps de noter le plus gros journalistes du divertissement qui ont réussi à nouvelles tendances du divertissement aujourd’hui.

Alors, sans plus tarder, voici les actualités du divertissement du 21 août 2022

Mike Tyson a failli assommer la co-vedette de Liger Vijay Deverakonda

Bien sûr, Vijay Deverakonda a des scènes d’action avec Mike Tyson dans Liger, et évidemment, elles n’auraient pas pu être faciles ou effrayantes étant donné l’ancienne réputation de Tyson en tant qu’homme le plus méchant de la planète, mais même nous n’étions pas préparés à quoi a révélé la star lors d’une interview exclusive avec BollywoodLife.

Lire l’histoire complète ici: La star de Liger Vijay Deverakonda révèle comment Mike Tyson l’a presque assommé et lui a donné des migraines [Exclusive Video]

Nikki Tamboli en costume de Catwoman

Nikki Tamboli avait l’air encore plus KO que d’habitude dans son costume Catwoman moulant tout en coupant un gâteau lors d’une rapide fête d’anniversaire organisée par certains de ses fans et papas.

Lire l’histoire complète ici: Anniversaire de Nikki Tamboli – L’ancienne concurrente de Bigg Boss coupe un délicieux gâteau mais son costume de Catwoman moulant a l’air encore plus délicieux [View Pics]

Nysa Devgan se fait dorloter dans un salon

Partout où Nysa Devgan est repérée par les paps, ses photos deviennent instantanément virales, ce qui était encore une fois le cas, lorsque la jeune fille a récemment été cliquée après être sortie d’un salon.

Lire l’histoire complète ici: Nysa Devgan exhibe ses cheveux lustrés et ses longues jambes après s’être chouchoutée dans un salon mais c’est son t-shirt qui attire les regards [View Pics]

Bande-annonce de la chanson de Mann Jogiya

Chanté par Yasser Desai, avec une musique de Shakeel Azmi et des paroles écrites par Harish Sagane, Mann Jogiya est une mélodie apaisante qui a fait toute la douce courtoisie apaisante de la chimie passionnée de Neil Bhatt et Aishwarya Sharma.

Lire l’histoire complète ici: Teaser de Mann Jogiya – Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin duo Neil Bhatt-Aishwarya Sharma vous laissera bouche bée

La journée de Kareena Kapoor avec Saif Ali Khan et Taimur

L’actrice de Laal Singh Chaddha, Kareena Kapoor Khan, a peut-être été critiquée pour ses déclarations, mais elle peut toujours échapper aux tendances au boycott et à la pêche à la traîne en ligne, en s’appuyant sur ses piliers, son mari Saif Ali Khan et son fils Taimur.

Lire l’histoire complète ici: La star de Laal Singh, Kareena Kapoor, se libère des tendances au boycott, à la traîne en ligne en se détendant avec son mari Saif Ali Khan et son fils Taimur [View Pics]