Trending Entertainment News Today: Priyanka Chopra expose la disparité salariale de Bollywood, Prithviraj Sukumaran rejoint Bade Miyan Chote Miyan et plus

Priyanka Chopra a de nouveau fait la une des journaux. L’actrice dans une interview a expliqué comment Bollywood traite ses actrices de manière minable. Elle a également révélé à quel point elle avait honte de son corps. Prithviraj Sukumaran a rejoint le casting de Bade Miyan Chote Miyan en tant que principal méchant Kabir. Voici un point bas…

Priyanka Chopra parle de la disparité des salaires et de la honte corporelle dans B-Town

Priyanka Chopra s’est entretenue avec la BBC où elle a déclaré qu’elle souffrait d’une disparité salariale à Bollywood. Elle a dit qu’elle n’avait reçu que 10% de ce que ses héros avaient ramené à la maison en tant que package salarial. Priyanka Chopra a déclaré que des termes comme beauté sombre l’affectaient. Elle a dit tout ce que signifie la beauté sombre dans une nation où les gens sont principalement bruns. Priyanka Chopra a déclaré que la mentalité coloniale était à blâmer pour la même chose.

Lire la suite: Priyanka Chopra dévoile son cœur alors qu’elle s’ouvre sur la disparité des salaires, la honte corporelle à Bollywood, dit: “Je pensais que c’était vrai”

Dhanush, Alia Bhatt et Samantha Ruth Prabhu en tête des recherches IMDB pour 2022

La liste des acteurs indiens qui ont été recherchés sur IMDB pour 2022 est ici. C’est Dhanush qui occupe la première place. Son travail dans The Grey Man a fait l’actualité partout. Il a été suivi par Alia Bhatt. Gangubai Kathiawadi a été un énorme succès sur Netflix. Le film fait fureur en Asie du Sud-Est.

Lire la suite: Les stars indiennes les plus populaires d’IMDb en 2022: Dhanush en tête de liste, suivi d’Alia Bhatt, Aishwarya Rai Bachchan et Samantha Ruth Prabhu

Prithviraj Sukumaran rejoint le casting de Bade Miyan Chote Miyan

Les fans d’Akshay Kumar et de Tiger Shroff vont se régaler alors que l’acteur Prithviraj Sukumaran rejoint le casting de Bade Miyan Chote Miyan dans le rôle de Kabir. Il joue le rôle du méchant principal. Les créateurs ont dévoilé son look en l’accueillant à bord.

Lire la suite: Bade Miyan Chote Miyan: Akshay Kumar-Tiger Shroff accueille Prithviraj Sukumaran en tant qu’antagoniste principal

Akshay Kumar fait une apparition dans Vedat Marathe Veer Daudle Saat de Mahesh Manjrekar

Selon un rapport de Pinkvilla, Akshay Kumar fait une apparition dans Vedat Marathe Veer Daudle Saat de Mahesh Manjrekar. La superstar s’est entraînée pendant un mois pour maîtriser la diction. L’acteur tournera pendant plus d’une semaine pour le film. Le film parle davantage des sept braves guerriers de l’armée de Maratha.

Sara Ali Khan écrit une note émotionnelle alors que Kedarnath fête ses quatre ans

Le cinéaste Abhishek Kapoor et Sara Ali Khan se sont souvenus de Kedarnath alors que le film avait quatre ans. Elle a écrit sur Insta : “Je ferais n’importe quoi pour revenir en août 2017 et tourner à nouveau chaque scène de ce film, revivre chaque instant.” Elle a expliqué à quel point c’était une expérience d’apprentissage de travailler avec Sushant Singh Rajput. Elle a ajouté en légende : “Et comme la pleine lune brille ce soir, je sais que Sushant est là-haut juste à côté de sa lune préférée, brillant comme l’étoile brillante qu’il a toujours été et qu’il sera toujours.”