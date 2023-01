Trending Entertainment News Today: Premiers aperçus de la fille de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt, Raha, véritable raison de la sortie de Bigg Boss 16 de Sajid Khan et plus encore

Nous sommes ici pour vous donner toutes les meilleures mises à jour de la journée. De Bollywood aux stars du sud de l’Inde, le circuit de l’information est constamment animé par les meilleures mises à jour. L’une des principales mises à jour de la journée concernait le couple présumé de Bollywood Sidharth Malhotra et Kiara Advani. En dehors de cette, Thalapathie Vijay et Rashmika MandanaLa dernière version de Varisu a fait la une des journaux en raison de ses collections au box-office. Grand Patron 16 est actuellement parmi les émissions les plus populaires actuellement et sa dernière élimination a attiré l’attention. Jetez un œil à toutes les principales mises à jour.

Sidharth Malhotra-Kiara Advani à la recherche d’une maison ?

Les rumeurs disent que Sidharth Malhotra et Kiara Advani vont bientôt se marier. Cependant, le couple a gardé un silence complet à ce sujet. Maintenant, un initié a révélé que le couple est plutôt concentré sur sa carrière en ce moment. Mais ils seront bientôt à la recherche d’une maison et ne s’installeront dans la maison qu’après le mariage.

Le box-office de Varisu touché par Rashmika Mandanna ?

Selon un rapport de News18, plusieurs émissions de Varisu avec Thalapathy Vijay et Rashmika Mandanna ont été annulées au Karnataka. Il est lié aux déclarations passées de Rashmika Mandanna à propos de la star de Kantara, Rishab Shetty.

Les premières photos de Raha Kapoor, le bébé d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor, deviennent virales

Aujourd’hui, la journée a commencé avec les adorables photos de Raha Kapoor, le bébé d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor. Le couple star est sorti se promener avec leur petit. Shaheen Bhatt était également avec eux. Bien que les fans aient pu voir les photos de bébé, le visage n’a pas été révélé.

La vraie raison de la sortie de Sajid Khan de Bigg Boss 16

Selon le buzz des médias sociaux, il est rapporté par Sajid Khan qu’il est sorti de la maison Bigg Boss 16. Ce n’est pas à cause d’un moins grand nombre de votes, mais des rumeurs disent qu’il a quitté la série à cause d’un nouveau projet.

Shehzada Kartik Aaryan remercie les fans

Pas plus tard qu’hier, la bande-annonce de Shehzada a été publiée et elle a reçu une réponse tonitruante. Prenant ainsi son compte Instagram, Kartik Aaryan a remercié tous ses fans en partageant une photo franche.

Affaire du suicide de Tunisha Sharma : la caution de Sheezan Khan rejetée

Une grande mise à jour dans l’affaire du suicide de Tunisha Sharma est que la caution de Sheezan Khan a été rejetée par le tribunal. À TOI, l’avocat de Sheezan Khan a déclaré qu’ils étaient prêts à saisir la haute cour maintenant.

Shruti Haasan n’a pas assisté à l’événement de Waltair Veerayya en raison de problèmes de santé mentale ?

Shruti Haasan a riposté aux informations affirmant que l’actrice n’avait pas assisté à l’événement Waltair Veerayya en raison d’un problème de santé mentale. Dans la réponse, elle s’est adressée aux médias sociaux et a écrit : “Je serai toujours une défenseure de la santé mentale, je vais toujours promouvoir le fait de prendre soin de moi dans tous les aspects. Oh et j’ai eu une fièvre virale, alors essayez de vous remettre de vous-mêmes et pendant que vous êtes s’il vous plaît parlez à un thérapeute. Non vraiment, s’il vous plaît faites-le.