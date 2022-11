Trending Entertainment News Today: prédiction du jour 1 du box-office de Drishyam 2, Sajid Khan reçoit un contrecoup pour le commentaire «par jour ke acteur» et plus encore

Voici toutes les principales mises à jour du domaine de Bollywood, Hollywood, South Films et de l’industrie de la télévision. Demain étant un vendredi, tous les yeux sont tournés vers le box-office. Ajay Devgn, Tabou, Akshaye Khanna et d’autres vedettes Drishyam 2 va sortir en salles et les premières prédictions sont sorties. En dehors de cela, l’étoile Liger Vijay Deverakonda a également fait la une des journaux lorsqu’il a parlé du don d’organes. De la télé, Grand Patron 16 restait à faire la une des journaux alors qu’une bagarre massive éclatait dans la maison. Découvrez toutes les mises à jour ici.

Drishyam 2 premières prédictions au box-office

Drishyam avec Ajay Devgn, Shriya Saran, Tabu a été un énorme succès et les fans attendent maintenant avec impatience sa suite. Drishyam 2 sortira en salles demain et il y a une grande excitation autour de lui. Selon les premières prévisions à venir, Drishyam 2 pourrait rapporter environ 10 crores de roupies le jour de son ouverture. Il sort sur environ 3300 écrans.

Vijay Deverakonda s’engage à donner ses organes

Lors d’un événement, la star de Liger, Vijay Deverakonda, a déclaré que lui et sa mère s’étaient inscrits pour le don d’organes. Il a été cité en disant: “C’est une si belle chose que vous continuiez à vivre d’une manière ou d’une autre grâce à votre générosité. J’encourage tout le monde à être ouvert à l’idée du don d’organes.”

Kim Taehyung de BTS taquine les fans avec des photos torse nu

Aujourd’hui, les fans du groupe de K-pop BTS connus sous le nom d’ARMY se sont évanouis et comment Kim Taehyung alias V a partagé une photo de lui torse nu sur les réseaux sociaux.

Découvrez le post de Kim Taehyung ci-dessous:

si j’avais un nickel pour chaque fois que nous avons vu taehyung torse nu cette année jusqu’à présent, j’aurais six nickels pic.twitter.com/uVhyCBsmz8 ? attend indigo (@vkskosmos) 17 novembre 2022

Malaika Arora donne une réponse classique aux trolls

En annonçant son nouveau spectacle Moving In With Malaika, la diva a donné une réponse classique aux trolls. Elle a partagé une vidéo dans laquelle elle décrit comment elle se fait souvent troller. Mais elle a dit que la seule chose qui vieillit, ce sont les messages envoyés par les trolls.

Découvrez la vidéo de Malaika Arora ci-dessous :

Nysa Devgn rejoint-elle des films?

Dans une interview, Ajay Devgn a révélé si sa fille Nysa Devgn rejoignait des films ou non. Il a déclaré que Nysa ne leur avait pas encore dit quel était son choix de carrière final. Actuellement, elle étudie à l’étranger et n’a pas encore pris de décision.

Janhvi Kapoor trollé par rapport à Kylie Jenner

Pour les Elle Beauty Awards 2022, Janhvi Kapoor vêtue d’une robe bleue scintillante inspirée de Botticellis Venus rencontre La Petite Sirène. Alors qu’elle partageait les clichés sur Instagram, certains ont affirmé qu’elle ressemblait à Kylie Jenner.

Sajid Khan reçoit un violent contrecoup pour son commentaire dans Bigg Boss 16

Le cinéaste Sajid Khan a fait face à la colère des internautes pour son commentaire « acteur par jour ». Pas seulement les internautes, même Rajiv Adatia a critiqué le cinéaste.

Quel est cet acteur de télévision et non acteur de télévision ?? Un acteur est un acteur !! Je déteste quand les gens mettent une différence entre les deux ! Respectez le métier ! Certaines personnes ont besoin de vérifications de la réalité dans cette maison et j’espère vraiment que Salman le fera, c’est ce WKV ! Fumer en public sans respecter les règles !! Honteux! Rajiv Adatia (@TheRajivAdatia) 16 novembre 2022

