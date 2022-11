Trending Entertainment News Today : Pathaan rencontre Tiger 3 ; Vijay Deverakonda approché pour Brahmastra 2 et plus

L’industrie du divertissement a bourdonné toute la journée. De Shah Rukh Khan faisant une apparition en tant que Pathaan dans Tigre 3 de Salman Khan à Vijay Deverakonda étant approché pour un rôle dans Ranbir Kapoor et Alia Bhatt avec Brahmastra 2, voici les principales nouvelles tendances du divertissement aujourd’hui.

Vijay Deverakonda approché pour Brahmastra 2

Il y a des rapports que l’acteur Liger Vijay Deverakonda a apparemment été approché par les créateurs de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt starrer. Découvrez l’histoire complète ici.

La vérité sur les rumeurs de rencontres entre Kartik Aaryan et Pashmina Roshan

Des rapports ont fait le tour de l’industrie selon lesquels Kartik Aaryan et la cousine de Hrithik Roshan, Pashmina Roshan, se voient apparemment. Bollywood Life révèle la vérité. Découvrez l’histoire complète ici.

Mahesh Bhatt a toujours voulu une petite-fille

Après que Ranbir Kapoor et Alia Bhatt aient accueilli leur petite fille, Mahesh Bhatt a déclaré qu’il avait toujours voulu une petite-fille. Il a l’impression de remonter le temps où il avait accueilli ses filles. Découvrez l’histoire complète ici.

Pathaan rencontre Tiger 3

Alors que Shah Rukh Khan se prépare pour la sortie de son prochain film Pathaan, il a été rapporté que le roi Khan ferait une apparition palpitante dans le prochain thriller d’espionnage de Salman Khan Tiger 3. Découvrez l’histoire complète ici.

Akshay Kumar déchaîne la folie des suites

Akshay Kumar est connu pour son timing comique et ses rôles dans ses films comiques et on dit maintenant que l’acteur propose les suites de Hera Pheri 3, Welcome 2, Awara Paagal Deewana 3. Découvrez l’histoire complète ici.