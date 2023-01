Trending Entertainment News Today: Pathaan reçoit une nouvelle directive du tribunal, le souhait de Kiara Advani pour Sidharth Malhotra, Farah Khan dans Bigg Boss 16

Shah Rukh Khan et Pathaan de Deepika Padukone font l’actualité et comment. Le Delhi HC a maintenant donné une nouvelle directive aux fabricants qui le rendra plus inclusif sur OTT. Tamannaah Bhatia et Vijay Varma ont été vus main dans la main lors d’un événement dans la ville. Voici un aperçu des principales nouvelles de divertissement du jour…

Pathaan reçoit une nouvelle directive de Delhi HC avant la sortie d’OTT

La Haute Cour de Delhi a déclaré aux créateurs de Pathaan que le film avait des sous-titres et des sous-titres audio avant sa sortie sur OTT. Comme nous le savons, Amazon Prime Video a acheté les droits OTT pour le thriller d’action. Les fabricants doivent donner des sous-titres en hindi, des sous-titres audio pour les téléspectateurs malentendants ou visuels. Il semble qu’un plaidoyer ait été déposé devant la Haute Cour de Delhi selon lequel les gens ne pouvaient pas profiter des films.

Tu Jhoothi ​​Main Makkaar au cinéma avec Pathaan

Les cinéphiles sont très impressionnés par le film Tu Jhoothi ​​Main Makkaar de Luv Ranjan. Il met en vedette Ranbir Kapoor et Shraddha Kapoor. Le film est distribué par YRF. Il semble que la bande-annonce sera attachée à celle de Pathaan. La comédie romantique va sortir en salles à Holi 2023. C’est l’une des grandes sorties de Ranbir Kapoor de l’année.

Sidharth Malhotra reçoit un adorable souhait d’anniversaire de Kiara Advani

Sidharth Malhotra et Kiara Advani sont l’un des couples les plus adorés de Bollywood. Elle lui a souhaité sa journée spéciale avec une photo d’un de leurs voyages. On dirait qu’ils étaient en safari. Le beau gosse a réfuté les rumeurs de mariage disant qu’il est trop concentré sur sa carrière maintenant.

Bigg Boss 16 : Farah Khan remplacera Salman Khan sur WKW

Pas Karan Johar, mais Farah Khan remplacera Salman Khan dans Weekend Ka Vaar. Le cinéaste assumera les fonctions d’accueil jusqu’à la grande finale. La nouvelle a été rapportée par la célèbre poignée de Bigg Boss, The Khabri.

RRR : SS Rajamouli félicité par James Cameron aux États-Unis

Dans ce qui est un moment glorieux pour tous les Indiens, RRR a remporté deux prix aux Critics Choice Awards 2023. Il a remporté le prix du meilleur film en langue étrangère et de la meilleure chanson pour Naatu Naatu. James Cameron et SS Rajamouli se sont rencontrés où ils ont eu une conversation de dix minutes. Il semble que le créateur d’Avatar ait vu le film deux fois.

Tamannaah Bhatia et Vijay Varma affichent leur amour en public

Les prétendus nouveaux tourtereaux de Bollywood, Tamannah et Vijay Varma ont été vus lors d’un événement. Les deux se sont brièvement tenus la main et se sont même étreints. Les fans ont laissé de gentils commentaires disant qu’ils formaient un beau couple.

