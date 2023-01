Trending Entertainment News Today: Pathaan de Shah Rukh Khan franchit la barre des 400 crores de roupies en un temps record, les derniers rites de la mère de Rakhi Sawant et plus

Pathaan de Shah Rukh Khan fait des vagues au box-office. Il a rapporté plus de Rs 400 crores en quatre jours. Les experts veulent voir où le film se termine jusqu’au moment où Shehzada entre dans les salles. Shehnaaz Gill a rejoint Vaani Kapoor dans le nouveau film de Nikkhil Advani. Voici un aperçu de l’actualité…

Pathaan de SRK a gagné Rs 400 crore plus en quatre jours à GBOC

Les fans de Shah Rukh Khan sont aux anges. Le film a rapporté Rs 429 crores au box-office mondial. Il a franchi la barre des Rs 200 crore en Inde. La plus grande surprise est venue de la collection à l’étranger où elle a déjà rapporté plus de 20 millions de dollars. Les médias étrangers parlent maintenant de l’engouement pour Shah Rukh Khan. Aujourd’hui, Deepika Padukone a visité le théâtre Gaiety de Bandra.

Anurag Kashyap fait l’éloge de SRK ; dit qu’il est un homme avec une colonne vertébrale

Le succès de Pathaan a ravivé l’ambiance de Bollywood. Karan Johar, Rahul Dholakia et Sanjay Gupta ont fait l’éloge des créateurs et de Shah Rukh Khan. Dans une interview avec MiD-Day, Anurag Kashyap a déclaré que l’euphorie autour de Pathaan était belle. Il dit que c’est une déclaration socio-politique en soi. Comme nous le savons, le fils de Shah Rukh Khan, Aryan, a passé 20 jours en prison l’année dernière. Il a ensuite été acquitté avec une note propre. Anurag Kashyap a déclaré au journal: “L’homme avec la colonne vertébrale la plus solide, le plus de résilience et d’intégrité qui a gardé le silence à travers tout, il a parlé. Il a parlé à l’écran avec son travail et c’est magnifique.”

Kangana Ranaut qualifie l’Inde de biaisée envers les Khans et les actrices musulmanes

Dans ses derniers tweets, Kangana Ranaut a déclaré que le public indien est naturellement biaisé envers les Khans et les actrices musulmanes. Ceci est venu après le succès de Pathaan. Elle a dit que les gens qui disaient que l’Inde était un pays fasciste avaient tort. Les gens ont eu des réactions mitigées à son tweet.

Les derniers rites de la mère de Rakhi Sawant ont lieu à Oshiwara

La réunion de prière et l’enterrement de Jaya Bheda, la mère de Rakhi Sawant ont eu lieu à Oshiwara. Farah Khan et Rashami Desai ont été vus lors de la réunion de prière. Adil Durrani et Rakesh Sawant son frère se tenaient aux côtés de l’actrice. Elle avait l’air dévastée.

Saba Azad réagit sous les projecteurs constants sur Hrithik Roshan et elle

Dans une interview, Saba Azad a parlé des feux de la rampe constants sur sa relation avec Hrithik Roshan. Elle était l’une des interprètes de Lollapalooza India. Hrithik Roshan, Sussanne Khan et Arsalan Goni ont assisté à l’événement.

